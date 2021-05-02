Sağlık Bakanı’ndan ölüm belgesi açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Medya İlişkileri Koordinatörü Şükrü Küçükşahin, corona virüse yakalanan kardeşi Cemal Küçükşahin (59)’in 25 gün sonra yaşamını yitirdiğini, ancak ölüm belgesine “Bulaşıcı olmayan hastalık (doğal ölüm)” yazıldığını açıkladı.

Bu duruma tepki gösteren Küçükşahin, “Bu kandırmaca değil mi, devlet bize karşı buna neden ihtiyaç duyar? Neden bu aldatmaca?” diye tepki gösterdi.

CHP Milletvekili Tuncay Özkan’ın sosyal medya üzerinden “Covid-19 tedavisi görürken can veren Cemal Küçükşahin’in ölüm raporuna, bulaşıcı olmayan hastalık yazılmış. Gazeteci Şükrü Küçükşahin, kardeşimin başka sağlık sorunu yoktu diyor” ifadeleriyle ölüm belgesini paylaştı.

Bunun üzerine gece yarısı sosyal medyadan üzerinden ölüm raporlarını paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Bir vakıf üniversitesi hastanesinde tedavi görürken ölüm raporunda tüm bilgilerin eksiksiz verilmediği bir vatandaşımızın kayıtlarımızda durumu olması gerektiği gibi Kovid-19 olarak yer almıştır. Buradan bilgilerin güvenilirliğini şüpheli hale getirmenin kimseye faydası yoktur” dedi.

Sağlık Bakanı’nın konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

Bakan Koca, şu ifadelere yer verdi: Bugün bir hasta yakınının sosyal medyadan paylaştığı ölüm belgesi ile Kovid-19 tedavisi gören bir hastamızın ölüm belgesinde yazan bilgilerden yola çıkarak kişinin Kovid ölümünün saklandığı iddia edilmektedir. Ekte hasta yakınının ve bazı siyasilerin paylaştığı belgeyi ve kayıtlarımızdaki ölüm belgesini paylaşıyoruz.

“İLGİLİ HEKİMİN SORUMLULUĞUNDA”

Müteveffa Cemal Küçükşahin bir vakıf üniversitesi hastanesinde Kovid-19 tedavisi görürken vefat etmiştir. Kişinin ölüm belgesini düzenleyen doktorumuz ölüm nedenine bulaşıcı olmayan hastalık bilgisi girerek ölüm belgesini onaylamıştır. Ölüm belgelerinin onaylanması ve ölüm nedeninin belirlenmesi takip eden hekimimizin sorumluluğundadır. Ancak ölüm belgeleri hekimlerimiz onayladıktan sonra 3 ayrı hekimden oluşan bir üst komisyon tarafından incelenerek kontrol edilmekte ve bir hata ya da eksik olduğu düşünüldüğünde hekim bilgilendirilerek raporunu incelemesi istenmektedir.

Hastanın 30 Nisan 2021 tarihinde ölüm raporu hekim tarafından onaylanmış ve üst komisyon incelemesi sonrası 2 Mayıs 2021 tarihinde hekime rapor iade edilerek hastanın Kovid-19 pozitif olduğu ve bunun tanıda belirtilmesi gerektiği hatırlatılmıştır. Hekim de raporunu yeniden düzenleyerek aynı gün onaylamıştır. Raporun son hali ekte sunulmuştur. Bu hasta kayıtlarımızda ve tüm istatistiklerimizde covid ölüsü olarak kayıtlıdır.

“NİHAİ İŞLEM YAPILMAMIŞTI”

İddia edildiği gibi hasta Kovid olduğu halde değilmiş gibi bir kayıt yoktur. Hasta yakınına teslim edilen belge defin işlemlerinin gecikmeden yapılması için nihai inceleme yapılmadan düzenlenmiş ve incelemeye açık olan belgedir.

Hastanın ölüm belgesinde bulaşıcı olmayan hastalık yazılmış olmasının nedeni tedavisi 23 gün süren hastamızın bir süre sonra PCR test sonucunun negatif çıkmış olmasıdır. Hekim burada bulaşıcı bir durum kalmadığına hükmetmiştir ve nihai karar verici hekimin kendisidir.

“KİMSEYE FAYDASI YOK”

Özetle bir vakıf üniversitesi hastanesinde tedavi görürken ölüm raporunda tüm bilgilerin eksiksiz verilmediği bir vatandaşımızın devletimizin kayıtlarında durumu olması gerektiği gibi Kovid-19 olarak yer almıştır. Buradan bilgilerin güvenilirliğini şüpheli hale getirmenin kimseye faydası yoktur.

Müteveffa Cemal Küçükşahin beye Allah’tan rahmet ve sevenlerine bu vesile ile tekrar başsağlığı diliyorum.

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