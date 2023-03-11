Sağlık Bakanlığı 12 bin 700 atama yapacak! İsteğe bağlı yer değişikliği başvurusu nasıl yapılır?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Depremin etkilediği Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa için diğer 71 ilden, isteğe bağlı yer değişikliği kurası ile 12 bin 700 atama yapılacak” dedi.

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMASI NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?

* Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği çerçevesindeki İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değişikliği Kurası için başvurular Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılıyor. Son gün 15 Mart. Yerleştirmeler 30 Martta noter huzurunda yapılacak.

* Yerleştirmede öncelik, sırasıyla, hizmet puanı ve hizmet süresi daha yüksek personelde olacak. Hizmet puanı ve hizmet süresi aynı olanlar arasında tercih kurayla belirlenecek. Detaylı bilgi için: http://pbs.saglik.gov.tr”

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA BRANŞ VE KONTENJAN DAĞILIMI

* “Depremin etkilediği Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa için diğer 71 ilden, isteğe bağlı yer değişikliği kurası ile 12 bin 700 atama yapılacak.

* İsteğe bağlı atamalardan 1881’i uzman hekim, 249’u hekim, 146’sı uzman diş hekimi, 232’si diş hekimi, 81’i eczacı, 4 bin 255’i hemşire, 1302’si ebe, 4 bin 24’ü sağlık memuru ve teknikeri, 530’u diğer gruplardaki sağlık personeli atamasıdır.