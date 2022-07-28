Sağlık Bakanlığı, 27 bin sözleşmeli personel alımı yapacak

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile 2022 yılının sonuna kadar sözleşmeli sağlık personeli olarak istihdam edilecek personel sayısı 27 bin olarak belirlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı yapacak.

Elaman temininde güçlük çeken çeşitli birimlere 2022 yılı sonuna kadar 19 bin 694 uzman tabip, 7 bin 114 tabip, 147 ebe, 38 sağlık memuru, 1 diş tabibi, 1 diyetisyen, 3 hemşire, 1 psikolog ve 1 sağlık teknikeri istihdam edilecek.

İlginizi Çekebilir AKP’li Akbaşoğlu’dan sağlık personelleriyle ilgili açıklama