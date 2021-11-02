Sağlık Bakanlığı açıkladı: Erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70’i aştı

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı mavi renkteki Türkiye’nin haftalık COVID-19 tablosuna göre, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70.4, yatak doluluk oranı yüzde 56.4 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 30.4 oldu.

Sağlık Bakanlığı, mavi renkteki Türkiye’nin haftalık COVID-19 tablosunu açıkladı. 16-22 Ekim tarihlerine ait tabloda, 9-15 Ekim tablosuna kıyasla hastane doluluk oranları dikkat çekiyor. Buna göre, yatak doluluk oranı yüzde 55.7’den yüzde 56.4’e; erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 69.2’den yüzde 70.4’e; ventilatör doluluk oranı da yüzde 29.7’den yüzde 30.4’e çıktı.

BİR HAFTADA 1475 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

16-22 Ekim tablosuna göre; test sayısı 2 milyon 497 bin 723, vaka sayısı 199 bin 170, hasta sayısı 8 bin 628, vefat sayısı ise 1475 oldu. İyileşen sayısının 192 bin 170 olduğu aktarılan tabloya göre, ortalama ağır hasta sayısı 1373.

Öte yandan tabloda, toplam vaka sayısının 7 milyon 800 bin 796, toplam vefat sayısının da 68 bin 700 olduğu belirtildi.

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