Sağlık Bakanlığı atama başvuruları için süreyi uzattı

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama başvuruları için süre 3 Ekim’e kadar uzatıldı.

Sağlık Bakanlığının “2022 Yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası Takvimi”ne ilişkin ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı. Kuraya yoğun başvuru talebi olduğu görüldüğünden ilanda 29 Eylül 2022 Perşembe saat 18.00 olarak yer alan son başvuru süresinin 3 Ekim 2022 Pazartesi saat 23.59’a kadar uzatılmasının Bakanlıkça uygun görüldüğü belirtildi. Takvime göre kura çekimi ise 18 Ekim’de yapılacak.

BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN

Başvurular, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde “https://yhgm.saglik.gov.tr” yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e-Devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak kura takviminde belirtilen süreler içinde gerçekleştirilecek.