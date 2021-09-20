Sağlık Bakanlığı, bu verileri ilk kez açıkladı! 14 ilde durum kritik

Bugün itibariyle günlük corona virüsü tablosunda il bazında en az iki doz aşı olanların oranları paylaşılmaya başlandı. Yeni verilere göre, en az iki doz aşılama oranı yüzde 55’in altında olan 14 il, kırmızı kategoride yer alıyor.

Sozcu.com.tr

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük corona virüsü tablosunun bugün itibariyle değiştiğini duyurarak, artık il bazında ilk doz yerine en az iki doz aşı olanların oranlarının paylaşılmaya başlandığını belirtti.

En az iki doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfusun bilgilerinin yer aldığı haritada 14 kentteki oran yüzde 55’in altında. Verilere göre; Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Şırnak, Batman, Siirt, Hakkari, Bitlis, Van, Bingöl, Bayburt, Muş, Ağrı ve Iğdır kırmızı kategoride yer alıyor.

Paylaşılan güncel haritaya göre, aşılanma oranı Şanlıurfa’da yüzde 41.3, Mardin’de yüzde 45.3, Şırnak’ta yüzde 49.9, Hakkari’de yüzde 53, Van’da yüzde 54.3, Bitlis’te yüzde 46.6, Siirt’te yüzde 48.7, Batman’da yüzde 46.6, Diyarbakır’da yüzde 46.9, Bingöl’de yüzde 50.5, Muş’ta yüzde 46.8, Ağrı’da yüzde 50.2, Iğdır’da yüzde 52.7 ve Bayburt’ta yüzde 54.5 oldu.

İl bazında en az iki doz aşı olanların oranının yer aldığı tabloda Kırklareli birinci sırada yer aldı. Kırklareli’yi sırasıyla Muğla, Eskişehir, Çanakkale, Amasya, Edirne ve Ordu izledi

Bakan Koca da yeni haritayı paylaşarak aşı çağrısında bulundu. Koca, “Aşılarımızı yaptırarak vaka sayılarını düşürelim, can kayıplarımızı azaltalım. İlk doz aşıda önemli bir mesafe kaydettik” dedi.

BAŞER: AÇIKLANMASI GEREKEN, GENEL NÜFUSA ORANI OLMALIYDI

Yeni haritayla ilgili görüşlerini sosyal medya hesabından paylaşan Kalp Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bengi Başer de “Yeni aşı haritamızın en az 2 doz aşı olanları gösterdiği söylense de, bu oranlar sadece 18 yaş ve üstü kişi sayısı dikkate alınarak hesaplanmış. Oysa ki açıklanması gereken, genel nüfusa oranı olmalıydı” ifadelerini kullandı.

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