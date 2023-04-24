Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman, kura sonuçları nerede açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı ve İŞKUR arasındaki işbirliği kapsamında gerçekleştirilecek olan kura çekimi tarihi geçtiğimiz günlerde belli oldu. Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek 10 bin 900 işçi alımı için başvuru 22-27 Mart tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) ‘esube.iskur.gov.tr’ sitesi üzerinden yapıldı.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

İşçi alım başvuruları İŞKUR tarafından tamamlanmış olup, Sağlık Bakanlığı kura çekimi 25-26 Nisan arasında Bakanlığınca noter huzurunda yapılacak.

İŞÇİ ALIMI YAPILACAK BÖLÜMLER

Sağlık Bakanlığı’nın sürekli işçinin alımı; 4 bin 958 temizlik görevlisi, 3 bin 386 güvenlik görevlisi (silahsız), 747 klinik destek elemanı (hastane), 520 hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi, 279 elektrikçi, 195 inşaat boyacısı, 130 marangoz, 277 ısıtma ve sıhhi tesisatçı, 258 bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elamanı ile 150 biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı olmak üzere 10 bin 900 sürekli işçi istihdam edilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir;

* 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlar ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan şartları taşımak. (Yabancı uyruklu adaylar tercih yapamayacaktır.)

* Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.

* Başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak (22/03/1983 ve daha sonraki doğumlular başvuru yapabilecektir).

* Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibarıyla mezun olmak ve istenilen diğer belgelere son başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak.

* Görevini devamlı yapmasına engel akıl hastalığı bulunmadığını belgelemek (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).

* İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

* 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yönünden bir engeli bulunmamak.