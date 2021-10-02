Sağlık Bakanlığı, mavi tabloyu açıkladı: Bir haftada kritik artış

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı mavi renkteki güncel haftalık corona virüsü tablosunda, hastane doluluk oranlarındaki artış ve vaka sayısındaki yükseliş dikkat çekiyor.

Sağlık Bakanlığı, 18-24 Eylül tarihleri arasına ait mavi renkteki haftalık COVID-19 tablosunu açıkladı. 11-17 Eylül 2021 tarihleri arasına ait tabloya kıyasla, güncel tabloda hastane doluluk oranları, hastalardaki zatürre oranı, vaka sayısı, hasta sayısı ve ortalama ağır hasta sayısında artış gerçekleşti.

190 BİNİN ÜZERİNDE VAKA TESPİT EDİLDİ

11-17 Eylül tarihlerine göre, güncel tabloda yükseliş yaşanan veriler şu şekilde:

* Hastalardaki zatürre oranı yüzde 4.2’den yüzde 4.3’e,

* Yatak doluluk oranı yüzde 50.6’dan 54.1’e,

* Erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 67.1’den 68.7’ye,

* Ventilatör doluluk oranı yüzde 29.4’ten 29.9’a,

* Vaka sayısı 180 bin 724’ten 192 bin 794’e,

* Hasta sayısı 8 bin 491’den 8 bin 567’ye,

* Ortalama ağır hasta sayısı bin 335’ten bin 422’ye çıktı.

VEFAT VE İYİLEŞEN SAYISI DÜŞTÜ

18-24 Eylül tarihlerine ait tabloda, iyileşen sayısı ve vefat sayısında düşüş yaşandığı görüldü. 11-17 Eylül tarihlerinde, bin 756 olan vefat sayısı bin 605’e, 194 bin 985 olan iyileşen sayısı da 167 bin 314’e düştü.

Öte yandan açıklanan son tabloda toplam verilere de yer verildi. Buna göre, toplam vaka sayısı 6 milyon 987 bin 494, toplam vefat sayısı 62 bin 745 oldu.

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