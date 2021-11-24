Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları açıklandı, kura çekimi ne zaman

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru değerlendirme sonuçları üzerinden açıklandı. Sağlık Bakanlığı tarafından uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına personel alımı için kura 2 Aralık’ta düzenlenecek.

Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden başvurusunu kesinleştiren adayların başvuruları değerlendirilmiş olup değerlendirme sonuçları PBS üzerinden ilan edildi. Başvuru sonuçları ardında gözler kura çekimi tarihinine çevrildi.

SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

SAĞLIK BAKALIĞI BAŞVURU SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden başvurusunu kesinleştiren adayların başvuruları değerlendirilmiş olup değerlendirme sonuçları PBS üzerinden ilan edilmiştir.

Başvuru sonuçları Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e- devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak öğrenilebilir.

Başvurusu ret edilenlerin 24 Kasım 2021 – 25 Kasım 2021 (saat 18:00’e kadar) tarihleri arasında PBS’ye giriş yaparak değerlendirme sonucu formunda yer alan itiraz gerekçesi alanını doldurup formu kaydetmeleri ve var ise itirazla ilgili belgeleri sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı personel alımı kurası 2 Aralık’ta düzenlenecek.

KURAYA BAŞVURABİLECEK ADAYLAR VE ARANAN ŞARTLAR

1) Bakanlığımız ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (A) bendine göre görev yapan personelden uzman tabip, uzman (TUTG), uzman diş tabibi, tabip, diş tabibi ve eczacı olarak atanmak isteyenler bu kuraya başvurabilecektir.

2) 5258 Sayılı Aile Hekimliği Kanunu hükümlerine göre sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapmakta iken Sözleşmeli Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimini tamamlayarak mezun olup; diplomaları tescil edilen ve Devlet hizmeti yükümlülüğünden muaf olanlar başvurabileceklerdir. Ancak bu kapsamda olanlardan; Bakanlığımız ile diğer kamu kurum ve kuruluş kadrolarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (A) bendine göre kadrolu olup, halen sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapanlar sadece SAHU kapsamında ilan edilen münhal yerlerden kadrolarının bulundukları il veya sözleşmeli aile hekimi olarak görev yaptıkları ilden herhangi birisini seçerek o ilde açılan münhal yerlerden tercih yapabileceklerdir. SAHU kapsamı dışındaki başvuru sahipleri ile SAHU kapsamında uzmanlık tescili yapılıp Devlet hizmeti yükümlülüğünden muaf olanlardan sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapmayanlar, SAHU olarak ilan edilen münhal yerler dışındaki diğer münhal yerlerden tercih yapabileceklerdir.

3) Bakanlığımız ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında uzman tabip, uzman (TUTG), uzman diş tabibi, tabip, diş tabibi ve eczacı kadro veya pozisyonlarında görev yapanlar bulundukları kadro unvan/branş ve pozisyonlara başvuru yapamayacaklardır.

4) Kuraya başvurmak isteyen adayların; diploma veya uzmanlık belgelerinin kura son başvuru tarihi ve saatine kadar Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olması gerekir.

5) Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarında aday memur olarak çalışanlar ile aylıksız izinde olanların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

6) Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışmakta olup tercihlerine yerleşenlerin atamaları ilgili kurumlarından muvafakatleri alındıktan sonra yapılacaktır.

7) Belgeleri eksik olan, ilan metninde belirtilen süre içerisinde başvurmayan, istenen belgeyim belirtilen süre içerisinde sisteme yüklemeyen, yanlış müracaatta bulunan, PBS üzerinden kesinleştirilmeyen başvurular geçersiz sayılacaktır.

8) İlan metninde belirtilen şartlara uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Başvuruları sehven kabul edilip kura ile yerleştirilmiş olanların atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.