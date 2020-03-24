Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi belli mi? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığına çeşitli kadrolarda personel alımı yapılacağı duyurusu Fahrettin Koca’dan geldi. Adaylar merakla Sağlık Bakanlığı personel başvuru şartları neler, başvuru tarihi açıklandı mı sorularına yanıt arıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı duyurusunu yaptığı 32 bin personel alımı için henüz bir tarih açıklamadı. Bakanlık ve ÖSYM’den detaylı bilgi gelir gelmez haber sayfamızda yer alacaktır.

SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ Mi?

Hangi kadrolar için alım yapılacak, Sağlık Bakanlığı sağlık personeli alımı için başvuru şartları neler gibi sorular ilerleyen günlerde cevaplarını bulacak.

BAKAN KOCA’DAN PERSONEL ALIMI MÜJDESİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; “İnsan kaynağımızın yeterliliği konusunda kadromuza 32 bin personel dahil ediyoruz. Sağlık çalışanlarının ek ödemelerini iyileştirme çabası içindeyiz.”

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA PERFORMANS ÖDEMESİ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sağlık Bakanlığı’nın talebini hızla karşıladıklarını, 32 bin yeni personel alımını da onayladıklarını açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Sağlık Bakanlığımızın talebini hızla karşıladık. Performans ödemelerini tüm sağlık çalışanları için 3 ay üst tavandan yapacağız. Bunun için 4,5 milyar TL ek kaynak sağlıyoruz. 32 bin yeni personel alımını da onayladık. Sağlık çalışanlarımıza müteşekkiriz, onlar için ne yapsak az” ifadelerine yer verdi. (DHA)