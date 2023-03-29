Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler?

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu için KPSS 2023/5 başvuru kılavuzu ÖSYM’nin internet sitesinde yayınlandı, başvurular 28 Mart ile 3 Nisan tarihleri arasında ÖSYM’nin internet sitesi yapılacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

Sağlık Bakanlığı personel alımı için adaylar tercihlerini 28 Mart-3 Nisan’da tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden T.C Kimlik Numarası ve şifresini girerek yapabilecek.

ÖSYM’ye veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının bulunduğu KPSS-2023/5 Tercih Kılavuzu ÖSYM’nin internet sitesinde yayınlanacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ÜCRETİ

Adaylar, tercihlerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile yerleştirme ücretini (30,00 TL) yatıracak.

Yerleştirme ücreti ödeme işlemleri, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için 4 Nisan 2023 tarihinde mesai saati bitiminde; ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar için 4 Nisan 2023 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU KILAVUZU

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI İLANI

SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞVURU ŞARTLARI

1.1. Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında, aynı Kanunun 48’inci maddesinin (A) fıkrasının 4, 5, 6 ve 7’nci bentlerinde ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

1.2. Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli pozisyonlara başvuracak adayların, Türk Vatandaşı olmaları gerekmektedir. Uyruğu KKTC ve/veya 2527 sayılı Kanun kapsamında bulunan adaylar, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince mavi kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı uyruklu adaylar tercih yapamayacaktır.

1.3. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yapılacaktır.

1.4. Sağlık Bakanlığı KPSS 2022/11 Tercih Kılavuzunda belirtilen ortaöğretim, ön lisans ve lisans sözleşmeli pozisyonlara yerleşenlerin, bu kılavuzda belirtilen sözleşmeli pozisyonları tercih etmeleri sistem tarafından engellenecektir.

1.5. Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar göreve başlatılmayacaktır.

1.6. Durumu “Başvuru Genel ve Özel Şartlarına” uygun olmayan adaylar ile yerleştirildiği sözleşmeli pozisyonun niteliklerini taşımayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar, göreve başlatılmayacaktır.

1.7. Odyolog, Perfüzyonist, Dil ve Konuşma Terapisti ile Sağlık Fizikçisi pozisyonlarını, ilgili alanda yüksek lisansı/doktorası bulunduğundan tercih etme hakkı olan adayların tercih ekranında ilgili seçeneği işaretlemeleri gerekmektedir. İlgili seçeneği işaretleyen adayların ilgili sözleşmeli pozisyonları tercih etmelerine izin verilecektir. Adayların verdikleri beyanlarının sorumluluğu kendilerine aittir. Bu alanda yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adayların, yerleştirilseler dahi Sağlık Bakanlığınca atamaları yapılmayacaktır

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BRANŞ DAĞILIMI VE KONTENJANLARI BELLİ OLDU

31 bin 600 kadrodan 6 bin 69’u hemşire, 1530’u ebe ve 22 bin 507’si sağlık teknisyeni-sağlık teknikerinden oluşacak.

Atama yapılacak sözleşmeli pozisyonların unvan, branş, sayı ve öğrenim düzeylerine göre dağılımları şöyle:

Biyolog 28 (Lisans),

Çocuk Gelişimcisi 102 (Lisans),

Diğer Sağlık Personeli 100 (Lisans),

Dil ve Konuşma Terapisti 41 (Lisans),

Diyetisyen 255 (Lisans),

Ebe 1530 (Lisans),

Fizyoterapist 510 (Lisans),

Hemşire 5202 (Lisans),

Hemşire 867 (Ortaöğretim),

İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) 28 (Lisans),

Odyolog 26 (Lisans),

Perfüzyonist 25 (Lisans),

Psikolog 255 (Lisans),

Sağlık Fizikçisi 33 (Lisans),

Sosyal Çalışmacı 91 (Lisans),

Sağlık Teknikeri Anestezi 480 (Ön Lisans),

Sağlık Teknikeri Çevre Sağlığı 87 (Ön Lisans),

Sağlık Teknikeri Laboratuvar 439 (Ön Lisans),

Sağlık Teknikeri Röntgen 521 (Ön Lisans),

Sağlık Teknikeri Tıbbi Sekreter 16463 (Ön Lisans),

Sağlık Teknikeri Adli Tıp 22 (Ön Lisans),

Sağlık Teknikeri Ağız Diş Sağlığı 315 (Ön Lisans),

Sağlık Teknikeri Ameliyat 153 (Ön Lisans),

Sağlık Teknikeri Diş Protez 102 (Ön Lisans),

Sağlık Teknikeri Diyaliz 131 (Ön Lisans),

Sağlık Teknikeri Eczane 204 (Ön Lisans),

Sağlık Teknikeri Elektronörofizyoloji 25 (Ön Lisans),

Sağlık Teknikeri Evde Bakım 510 (Ön Lisans),

Sağlık Teknikeri Yaşlı Bakım 510 (Ön Lisans),

Sağlık Teknikeri Fizik Tedavi 183 (Ön Lisans),

Sağlık Teknikeri İlk ve Acil Yardım 1122 (Ön Lisans),

Sağlık Teknikeri İş ve Uğraşı Terapisi 51 (Ön Lisans),

Sağlık Teknikeri Odyometri 119 (Ön Lisans),

Sağlık Teknikeri Ortopedi 153 (Ön Lisans),

Sağlık Teknikeri Patolojik Anatomi 51 (Ön Lisans),

Sağlık Teknikeri Podolog 20 (Ön Lisans),

Sağlık Teknikeri Radyoterapi 28 (Ön Lisans),

Sağlık Teknikeri Optisyen 20 (Ön Lisans),

Sağlık Teknisyeni İlk ve Acil Yardım 420 (Ortaöğretim),

Sağlık Teknisyeni Anestezi 53 (Ortaöğretim),

Sağlık Teknisyeni Çevre Sağlığı 13 (Ortaöğretim),

Sağlık Teknisyeni Laboratuvar 50 (Ortaöğretim),

Sağlık Teknisyeni Röntgen 62 (Ortaöğretim),

Sağlık Teknisyeni Tıbbi Sekreter 200 (Ortaöğretim),

Toplam: 8226 (Lisans), 21709 (Ön Lisans), 1665 (Ortaöğretim), Genel Toplam (31600).