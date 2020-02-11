Sağlık Bakanlığı personel alımı için tarihler belli oldu! İşte Sağlık Bakanlığı başvuru tarihleri…

Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev almak isteyen adayların heyecanla beklediği personel alımı tarihleri ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün tarafından paylaşıldı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün Twitter hesabından yaptığı açıklamada 8 bin 844 kadro için Sağlık Bakanlığı sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme kılavuzunun bu hafta yayınlanacağını belirtti.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TARİHLERİ BELLİ OLDU

Halis Aygün Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı: “Değerli adaylarımız, #HalisAygünSağlıkçıBekliyor dediniz biz de çalışmalarımızı hızlandırdık. Bu hafta kılavuzu yayınlayacağız. 14-20 Şubat tarihleri arasında başvurularınızı yapabilirsiniz. Şimdiden tüm sağlık camiasına hayırlı olmasını dilerim.”