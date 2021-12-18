Sağlık Bakanlığı personel alımı kılavuzu: Branş dağılımı nasıl, yerleştirme ücreti ne kadar?

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli pozisyonlarına 20 bin personel alımı gerçekleştirecek. Sağlık Bakanlığı personel alımı kılavuzu geçtiğimiz günlerde yayınlandı, branş dağılımı belli oldu. Adaylar, Sağlık Bakanlığı tercihlerini 16 – 22 Aralık 2021 tarihleri arasında ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr internet adresinden 22 Aralık 2021 tarihinde saat 23.59’a kadar yapabilecekler. Adaylar tercihlerini yaptıktan sonra 25 lira yerleştirme ücreti yatıracaklar.

Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacak. Tercih işlemleri, KPSS-2021/10 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak. Tercihlerin gerçekleştirilmesinin ardından 20 bin personel alımı gerçekleştirilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI

SAĞLIK BAKANLIĞI 20 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Adaylar, Sağlık Bakanlığı sözleşmeli pozisyon tercihlerini 16 – 22 Aralık 2021 tarihleri arasında ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 22 Aralık 2021 tarihinde saat 23.59’a kadar yapabileceklerdir.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BRANŞ DAĞILIMI (ORTAÖĞRETİM)

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BRANŞ DAĞILIMI (ÖNLİSANS)

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BRANŞ DAĞILIMI (LİSANS)

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İnternet bağlantısı olan herhangi bir bilgisayardan ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresine giriniz ve “ADAY İŞLEMLERİ” alanına erişiniz. Buradaki ilgili alana T.C. Kimlik Numaranızı ve şifrenizi giriniz. Adaylar tercih işlemlerini https://ais.osym.gov.tr adresinden elektronik ortamda yapacaklar.

* Tercih yapmak istenilen sözleşmeli pozisyonları seçilmesini ardından, 30’u geçmemek üzere istek sırasına göre yazılacak.

* Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerli olacaktır.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KILAVUZU

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

1. Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin

(B) fıkrası ile aynı Kanunun 48 inci maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

2. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yapılacaktır.

3. 657 sayılı Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlara, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince mavi kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı uyruklu adaylar tercihte bulunamayacaktır.

4. Sağlık Bakanlığı KPSS 2020/14 Tercih Kılavuzunda belirtilen ön lisans ve lisans sözleşmeli pozisyonlara yerleşenlerin, bu kılavuzda belirtilen sözleşmeli pozisyonları tercih etmeleri sistem tarafından engellenecektir.

5. Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar göreve başlatılmayacaktır.

6. Durumu “Başvuru Genel ve Özel Şartlarına” uygun olmayan adaylar ile yerleştirildiği sözleşmeli pozisyonun niteliklerini taşımayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar, göreve başlatılmayacaktır.

7. Odyolog, Perfüzyonist, Dil ve Konuşma Terapisti ile Sağlık Fizikçisi pozisyonlarını, ilgili alanda yüksek lisansı/doktorası bulunduğundan tercih etme hakkı olan adayların tercih ekranında ilgili seçeneği işaretlemeleri gerekmektedir. İlgili seçeneği işaretleyen adayların ilgili sözleşmeli pozisyonları tercih etmelerine izin verilecektir. Adayların verdikleri beyanlarının sorumluluğu kendilerine aittir. Bu alanda yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adayların, yerleştirilseler dahi Sağlık Bakanlığınca atamaları yapılmayacaktır.