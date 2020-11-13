Sağlık Bakanlığı yöneticileri ve personelinden organ bağışı

ANKARA (AA) – YEŞİM SERT KARAASLAN – Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü yöneticileri ile Bakanlık personeli, organ bekleyen hastalara umut olmak için organ bağışında bulundu.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Türkiye Organ ve Doku Bağış Bilgi Sistemine (TODBS) kayıtlı gönüllü 598 bin 705 bağışçı bulunuyor.

Türkiye'de halen 4 akciğer, 76 böbrek, 16 kalp, 49 karaciğer ve 8 pankreas olmak üzere toplam 153 organ nakli merkezi faaliyet yürütüyor.

2008-2019 yılları arasında 30 bin 529 böbrek, 11 bin 815 karaciğer, 707 kalp, 343 kalp kapağı, 265 akciğer, 64 pankreas ve 31 ince bağırsak olmak üzere toplam 43 bin 754 nakil gerçekleştirildi.

2020 yılı ekim ayı itibarı ile bekleme listesinde 21 bin 537 böbrek, 1903 karaciğer, 987 kalp, 72 akciğer, 286 pankreas, olmak üzere toplam 24 bin 785 hasta organ bekliyor.

– Katılımcılara organ bağış kartları dağıtıldı

Toplumsal farkındalığı artırmak için çeşitli etkinlikler düzenlenirken, Sağlık Bakanlığında birçok kuruma örnek olabilecek bir uygulama gerçekleştirildi. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Doku, Organ Nakli ve Diyaliz Hizmetleri Dairesi Başkanı Dr. Fatih Kacıroğlu, genel müdürlük idarecilerini ziyaret ederek, organ naklinin ve bağışının önemi kapsamında, çalışanları bağışçı olmaya davet etti.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde genel müdür yardımcıları ve daire başkanları ve genel müdürlük çalışanları, Organ Bağış Haftası nedeniyle organ bekleyen hastalara umut olmak adına organ bağışı yaparak, organ bağışı kartlarını aldı.

Daha önce hayatta iken kendi özgür iradeleriyle organlarının bir kısmını veya tamamını ölümünden sonra hastaların tedavisinde kullanılmak üzere vasiyette bulunarak organ bağışçısı olan Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Tekin de organ bekleyen hastaların yanında olduklarını ve her zaman olmaya devam edeceklerini vurguladı. Farkındalığı artırmak için bağış kartını yenileten Tekin, yeni organ bağış kartını aldı.