Sağlık Bakanlığına 18 bin personel yerleştirme sonuçları açıklandı

ANKARA (AA) – Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Sağlık Bakanlığının 18 bin sözleşmeli sağlık personeli pozisyonuna yerleştirme sonuçları açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 26 Mart-1 Nisan 2020'de tercihleri alınan KPSS-2020/5 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekler.