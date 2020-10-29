Sağlık Bakanlığı’ndan 2 milyon liralık kongre

Sağlık Bakanlığı bugün Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu Toplantısı ve Aziz Sancar Bilim, Hizmet- Teşvik Ödülleri toplantısı düzenliyor. Etkinliğin ihale bedeli ise 2 milyon lira oldu. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın etkinlik yasağını deldiğini savundu. Ardından şöyle konuştu: “İstanbul’da yapılacak ve üç gün sürecek toplantının ihalesi Eylül ayında 1 milyon 976 bin 800 lira bedelle Turveb Turizm firmasına verildi. Sağlık Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi kapsamında düzenlediği ihalenin bedeli KDV’si ile birlikte 2 milyon lirayı geçiyor.”

“Yurttaşa söylediği öğütlere kendisi uymuyor.” diyen Emir eleştirisini şöyle sürdürdü: “Vatandaştan toplu alanlardan uzak durmasını isterken, bakanlık olarak kongre düzenliyor. Nasıl bir kongre ki, 2 milyon harcanacak. Mutlaka birilerine para mı kazandırmanız gerekiyor? Hastaneler borç batağında, bir enjektör bile alamaz haldeyken, Sağlık Bakanlığı’nın kaynaklarını böyle savurmaya devam mı edeceksiniz? Kendi genelgesine uymayan bakanlık olur mu?”