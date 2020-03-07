Sağlık Bakanlığı’ndan Corona virüsü paylaşımı!

Bakanlığın paylaşımında videonun yanı sıra “Yeni Koronavirüsü nedir, nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir, korunmak için neler yapılmalıdır, belirtileri varsa neler yapılmalıdır, nereden bilgil edinilebilir?” ifadeleri de yer aldı.

Paylaşılan videoda ise şu bilgiler verildi:

* Yeni Koronavirüs, solunum yolu enfeksiyonu yapan bir virüstür.

NASIL BULAŞIR?

* Hasta kişilerin öksürme veya hapşırmayla ortaya saçtığı damlacıkların ortamdaki diğer bireylerin ağız, burun ve gözlerine temasıyla, damlacıkların yapıştığı yüzeylere dokunduktan sonra ellerin ağız, burun veya göze götürülmesiyle bulaşabilmektedir.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

* En çok karşılaşılan belirtiler ateş, öksürük ve solunum sıkıntısıdır.

* Şiddetli vakalarda zatürre, ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve ölüm gelişebilir.

* Yeni Koronavirüsün kuluçka süresi 2 ila 14 gündür.

KORUNMAK İÇİN NELER YAPILMALIDIR?

* Akut solunum yolu enfeksiyonlarının bulaşma riskini azaltmaya yönelik öneriler, yeni Koronavirüs enfeksiyonu için de geçerlidir.

* Öksürme veya hapşırma sırasında ağız ve burun tek kullanımlık mendille kapatılmalı, mendil yoksa dirseğin iç kısmı kullanılmalıdır.

* Tokalaşma ve sarılmadan kaçınılmalıdır.

* Kalabalıktan olabildiğince uzak durulmalıdır.

* Kirli ellerle ağız, burun ve gözlere dokunulmamalıdır.