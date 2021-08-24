Sağlık Bakanlığı’ndan ‘doktorumdan şikayetim var’ uyarısı

Yazan:
Alaturka Online
-

Sağlık Bakanlığı, ‘doktorumdan şikayetim var’ ve benzeri adlarla açılmış birden fazla sahte sosyal medya hesabı tespit edildiğini belirterek, vatandaşları uyardı.

Yayınlanma: 21:46 – 24 Ağustos 2021 Güncellenme: 21:48 – 24 Ağustos 2021

Sağlık Bakanlığı’ndan ‘doktorumdan şikayetim var’ uyarısı

Sağlık Bakanlığı, Twitter hesabından, vatandaşları uyardı. ‘Doktorumdan şikayetim var’ ve benzeri adlarla açılmış birden fazla sahte sosyal medya hesabı tespit edildiğini duyuran bakanlık, sahte hesaplardan hekimlere ‘internette hakkınızda olumsuz yorumlar var’ şeklinde mesaj gönderildiğini belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

* “Türkiye’nin en güncel doktor ve hasta memnuniyeti platformu. Güncel şikayetleri görmek için sitemize giriş yapın” açıklamasının yer aldığı sosyal medya hesaplarındaki linke tıklandığında açılan web sitesi üzerinden doldurulan formla vatandaşların kişisel sosyal medya hesapları ele geçirilmektedir.

* Doğruluğundan emin olmadığınız sosyal medya hesaplarındaki linklere tıklamayınız, internet sitelerinde yer alan formları doldurmayınız.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kritik tabloyu paylaştı! İşte 24 Ağustos 2021 güncel corona virüsü (koronavirüs) vaka ve vefat verileri İlginizi Çekebilir Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kritik tabloyu paylaştı! İşte 24 Ağustos 2021 güncel corona virüsü (koronavirüs) vaka ve vefat verileri

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?