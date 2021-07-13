Sağlık Bakanlığı’ndan özel klip: ‘Bu son olsun’

Sağlık Bakanlığı tarafından COVID-19 pandemisi ile mücadele kapsamında başlatılan aşılama kampanyası, yeni grupların da dahil edilmesiyle hızlı bir ivmeyle devam ediyor.

Bu kapsamda başlatılan kampanyanın sloganı ise ‘Kolları sıvıyoruz’ oldu. Bakanlık, bu slogana özel bir klip hazırladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da hazırlanan klibi sosyal medya hesabından “Rahmetli Cem Karaca’nın seslendirdiği ‘Bu son olsun’ şarkısını yeni sözlerle yeniden yorumlayarak aşı kampanyamızın sesi olan Sertab Erener’e teşekkür ederim” notuyla paylaştı.

Bestesi Mehmet Soyarslan’a ait olan ve Cem Karaca’nın seslendirdiği, “Bu son olsun” parçasının sözleri, pandemi ile mücadele çerçevesinde yeniden yorumlanarak Sertap Erener tarafından seslendirildi. İHA

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