Sağlık Bakanlığı’ndan yeni aşı kararları

Yazan:
Alaturka Online
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Sağlık Bakanlığı corona virüsü aşısına ilişkin yeni kararları açıkladı. Buna göre 15 yaş üstüne ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstüne aşı hakkı tanımlandı.

Yayınlanma: 08:44 – 16 Ağustos 2021 Güncellenme: 08:59 – 16 Ağustos 2021

Sağlık Bakanlığı’ndan yeni aşı kararları

Haber Global’in haberine göre; corona virüsü aşısına ilişkin alınan yeni kararlar şöyle:

* Tüm 15 yaş üstüne ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstüne aşı hakkı tanımlandı.

* PCR Pozitifliği sonrası aşı uygulaması 3 aydan 1 aya çekildi.

* 4. dozlar 3. dozdan 21 gün sonrasına tanımlandı.

Öte yandan 4. Dozlar yurt dışına çıkışta 2 doz BioNTech isteyen ülkeler olması nedeniyle, 2 doz Sinovac üzerine 1 doz BioNTech yaptıranlara tercihen 4. hak verildi.

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