Sağlık Bakanlığı’ndan yeni aşı kararları

Sağlık Bakanlığı corona virüsü aşısına ilişkin yeni kararları açıkladı. Buna göre 15 yaş üstüne ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstüne aşı hakkı tanımlandı.

Haber Global’in haberine göre; corona virüsü aşısına ilişkin alınan yeni kararlar şöyle:

* Tüm 15 yaş üstüne ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstüne aşı hakkı tanımlandı.

* PCR Pozitifliği sonrası aşı uygulaması 3 aydan 1 aya çekildi.

* 4. dozlar 3. dozdan 21 gün sonrasına tanımlandı.

Öte yandan 4. Dozlar yurt dışına çıkışta 2 doz BioNTech isteyen ülkeler olması nedeniyle, 2 doz Sinovac üzerine 1 doz BioNTech yaptıranlara tercihen 4. hak verildi.

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