Sağlık Bilimleri Üniversitesi Türkiye'nin Kovid-19'la mücadeledeki başarısını Özbek yetkililerle paylaştı

TAŞKENT (AA) – Sağlık Bilimleri Üniversitesi yetkilileri, Özbekistan Sağlık Bakanlığı ve ülkedeki tıp fakülteleri yöneticileriyle telekonferans yöntemiyle, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili toplantı yaptı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, üniversitenin Avrasya Sağlık ve Sosyal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Aynur Feyzioğlu ve diğer Türk uzmanlar, telekonferansa katılan Taşkent Lisansüstü Tıp Eğitimi Enstitüsü Rektörü Habibulla Akilov, Buhara Tıp Enstitüsü Rektörü Amrulla İnayatov ve Özbekistan Sağlık Bakanlığı yetkililerine Türkiye'nin salgınla mücadeledeki tecrübelerini aktardı.

Erdöl, burada yaptığı konuşmada, gönül coğrafyalarında önemli bir yeri olan Özbekistan’a Kovid-19'la mücadelede Türkiye'nin tecrübelerini aktarmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Dünya Sağlık Örgütü tarafından sık sık güncellenen milyon kişiye göre Kovid-19 kaynaklı ölüm sayıları, vaka sayıları ve vaka-ölüm oranlarının Türkiye’nin salgınla mücadelede başarısını gösterdiğini kaydetti.

Erdöl, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Muasır medeniyet seviyesinde olmak, ülkelerin ne gayrisafi milli hasılası ile ne dünya ekonomisindeki bilmem kaçıncı sıra ile ne de sanayisindeki kalkınmışlığı ile açıklanabilir bir durum değildir. Bilakis tüm olumsuzlukların yanında sağlıkta muhteşem bir dönüşümü başaran Türkiye örneği ile açıklanabilir ki Kovid-19'la mücadeledeki bu başarımız bu gerçeğin ete kemiğe bürünmüş halidir. Güçlü liderliği, mükemmel sağlık altyapısı, kahraman sağlık çalışanları ve cömert duruşu ile Türkiye bu salgında dünyaya rol model olmuştur.

Türkiye’nin bu başarı hikayesi virüsün Wuhan’dan Türkiye’ye ulaşmasına kadar geçen 2-3 aylık bir çalışmanın sonucu değil, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde 18 yılı aşkın bir süredir yürütülen özverili bir çalışmanın sonucudur. Türkiye’nin Kovid-19'la mücadelede başarısını 'üçlü sağlık ve sosyal güvenlik sistemi, güçlü liderlik, doğru tedbir, tespit ve tedavi stratejisi, kahraman sağlık çalışanları ve halkın kurallara uyması' olarak özetleyebilirim."

Aydın da ilk vakanın açıklandığı 11 Mart’tan bu yana geçen sürede Sağlık Bakanlığının uyguladığı Kovid-19 tedavi protokolleri, salgının nasıl kontrol altına alındığı ve tedavide kullanılan ilaçlar hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Türk uzmanların koronavirüsle mücadeleye ilişkin Özbek yetkililerin sorularını yanıtladığı toplantıda, hastalığın seyri, bilinen özellikleri, yaş gruplarındaki etkileri, hastalığa özel semptomlar, tanı yöntemleri, tedavi protokolleri, aşı ve ilaç çalışmaları, iyileşen hastaların takibi gibi konular ele alındı.