Sağlık çalışanları ‘beyaz nöbete’ başlıyor

Sağlık çalışanları özlük haklarının iyileştirilmesi konusunda tasarının Meclis’e gelmesi için 26 Ocak’ta beyaz nöbete başlıyor.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türk Dişhekimleri Birliği (TDB), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası (Dev Sağlık-İş), Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (TÜM-RAD-DER) ile Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUDER), sağlık çalışanlarının gelirlerinin ve özlük haklarının iyileştirilmesi amacıyla ‘beyaz nöbet’ düzenleme kararı almıştı.

26 OCAK’TA BEYAZ NÖBET BAŞLIYOR

Türk Tabipleri Birliği, “26 Ocak-4 Şubat arasında tasarının Meclis’e gelmesi ve hakkımız olanı almak için Beyaz Nöbet’teyiz! Yasal düzenlemeler yapılıp hakkımız verilmezse 8 Şubat’ta Beyaz GöREV’deyiz!” açıklamasında bulundu.

İstanbul Tabip Odası ise, İstanbul’da ilk nöbetin 26 Ocak Çarşamba saat 17’de Taksim (ilkyardım) Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde başlayacağını açıkladı.

TALEPLER SIRALANDI

Sağlık çalışanlarının talepleri ise şöyle açıklandı:

*Ek göstergelerin 3600’den 7200’e kadar kademeli olarak yükseltilmesi,

*Koruyucu sağlık hizmetlerinin öncelendiği birinci basamak sağlık hizmetlerinin oluşturulması, ceza yönetmeliğinin iptal edilmesi,

*Sağlıktaki personel sayısının kadrolu güvenceli istihdam ile OECD ortalamasına çıkarılması,

*Asistan hekimler başta olmak üzere uzun süreli ve angarya çalışmanın kaldırılması,

*Emekliliğe yansıyan yoksulluk sınırı üzerinde temel ücretin tüm sağlık emekçilerine uygulanması; üstüne eğitim durumu, hizmet yılı, mesleki risk gibi faktörler ile ücret skalasının belirlenmesi,

*Sağlık hizmetlerinde katkı katılım payı, reçete ücreti vb adlarla alınan ücretlerin iptal edilmesi,

*COVID-19 başta olmak üzere meslek kaynaklı hastalıklara karşı bütüncül bir meslek hastalıkları yasası çıkarılması,

*Etkin sağlıkta şiddet yasası çıkarılması, güvenli işyerleri planlanması,

*Liyakatsiz atamalar, soruşturmalar, mobbing, güvenlik soruşturmaları, KHK’ler ile dayatılan antidemokratik uygulamaların derhal bitirilmesi,

*Özel sağlık kuruluşlarında ciro baskısına, taşeronlaştırmaya, güvencesiz çalışmaya son verilmesi,

*Sağlık hizmetlerinin planlanmasından sunulmasına kadar sağlık emekçilerinin örgütleri aracılığıyla karar alma mekanizmalarında yer alması.

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