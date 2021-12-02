Sağlık çalışanları iki gün iş bırakacak

Sadece hekimler için kabul edilen zam kararı hemşirelerin ve diğer sağlık emekçilerinin tepkisini çekmeye devam ediyor. Sağlık çalışanları eylem kararı aldı. Sağlık Sen Bursa Şube Başkanı Gökhan Yünkül, 7 Aralık Salı ve 9 Aralık Perşembe günü bütün Türkiye’de iş bırakma eylemi yapılacağını duyurdu.

Halil ATAŞ

Memur Sen Bursa İl Temsilcisi Sağlık Sen Bursa Şube Başkanı Gökhan Yünkül, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının haklarını savunmak için eylem kararı aldıklarını 7 Aralık Salı ve 9 Aralık Perşembe günü bütün Türkiye’de iş bırakacaklarını belirtti.

“SAĞLIK SİSTEMİNİ UÇURUMDAN AŞAĞI YUVARLAYACAK BİR KARAR”

Sağlık Sen Bursa Şube Başkanı Gökhan Yünkül’ün açıklaması şöyle;

“Sayısı milyona yakın olan ve sistemin yüzde 90’nını oluşturan sağlık çalışanlarımızın Sağlık Bakanı’nın açıkladığı ve komisyonda kabul edilen zam kararının dışında tutulması çok yanlış bir karardır.

Sağlık Bakanlığı sağlık sistemini uçurumdan aşağıya yuvarlayacak bir karar alıyor. Hekimlerimizin ücretlerinde iyileştirmelerin yapılması elbette elzemdir. Ancak bu iyileştirmelerden hekimlerin dışındaki Sağlık çalışanlarının faydalanmaması kabul edilecek bir durum değildir.

Bu konuda sağlık sistemini bitirecek, çalışma barışını yok edecek her türlü kararın karşısında olduğumuzu, sistemin bütün emekçilerinin mutlu olmasını sağlayacak şekilde çalışanlarımızın yanlarında olacağımızın bilinmesini isteriz.”

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