Sağlık çalışanları karting pistinde stres attı

İSTANBUL (AA) – Türkiye'nin dört bir yanından gelen ve aralarında Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile 112 Acil Sağlık çalışanlarının da olduğu sağlık görevlileri, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Tuzla'da karting yarışı yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkındaki karting pistinde gerçekleştirilen ve kendisi de bir hekim olan Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın da katıldığı yarış, keyifli anlara neden oldu.

Yazıcı, yarışı ilk sırada bitiren sağlık çalışanlarına kupa takdim ederken dereceye giremeyenlere de madalya verdi.

Yazıcı, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, bir doktor olarak, 14 Mart Tıp Bayramı'nda bütün hekimlerin ve sağlık çalışanlarının bayramını kutladığını belirtti.

Etkinliğe katılan sağlık çalışanlarına da teşekkür eden Yazıcı, "Onlarla beraber, bir farkındalık oluşturduk. 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle virüsle mücadelede anasını, babasını, çocuğunu, imkanlarını bırakıp en kıymetli varlıkları olan canını ortaya atan sağlık çalışanlarımıza tekrar yürekten şükranlarımı borç biliyorum." ifadelerini kullandı.

Yarışa Manisa'dan katılan 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda paramedik olarak çalışan Anıl Alican Şengünoğlu, Tuzla Belediye Başkan Şadi Yazıcı'ya bu organizasyona kendilerini davet ettiği için teşekkür etti.

Mükemmel bir ortamda, güzel bir yarışma gerçekleştirdiklerini belirten Şengünoğlu, "Gururlu hissediyorum. Güzel bir yarıştı, son ana kadar yarışma bitmedi. Sonunda da bir kişi kazanacaktı. Ben olduğum için mutlu oldum." ifadelerini kullandı.

Ankara'da ambulans şoförlüğü yapan Özbey Yalçın da tüm sağlık çalışanlarını temsilen etkinliğe katıldıklarını, güzel bir yarış olduğunu ve ikinciliği elde ettiklerini ifade etti.