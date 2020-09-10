Sağlık çalışanları korunmayı hak ediyor

Genel Sağlık-İş, sağlık çalışanlarının Covid-19’a maruz kalmaları halinde bunun bir meslek hastalığı olduğunun tespitinin Sosyal Sigortalar Yüksek Sağlık Kurulu tarafından karar alınması için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yazı gönderdi. Sendika Genel Başkanı Zekiye Bacaksız, “Bu konuda SGK’nın herhangi bir adım atmaması olayı sürüncemede bırakması sağlık emekçilerinin sabırlarını zorlamaktadır. Hayatları pahasına her gün binlerce vakaya tedavi sunan emekçiler sadaka gibi kendilerine para verilmesini değil, sosyal güvenlik hakkı kapsamında kendilerinin ve yakınlarının korunmasını beklemektedirler” dedi.

SGK’nın 7 Mayıs 2020 tarihli genelgesinde Covid-19 pandemisine maruz kalan ve sağlık hizmet sunucularına müracaat eden sigortalılara hastalık kapsamında provizyon alınması gerektiği bildirilmişti. Covid-19’un meslek hastalığı olarak kabul edilmesi için hem Sağlık Bakanlığı hem de Sosyal Güvenlik Kurumu nezdinde girişimlerde buluduklarını vurgulayan Zekiye Bacaksız, şunları söyledi.

GİRİŞİMLER SONUÇSUZ

“Çünkü bir hastalığın meslek hastalığı olup olmadığı ve Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği’ne ekli meslek hastalıkları listesine eklemesi kararı her ay toplanan Sosyal Sigortalar Yüksek Sağlık Kurulu tarafından verilmesi ya da mahkeme kararı gerekmektedir. Mahkeme süreci çok uzun bir yol olduğu için en kısa yoldan gerekli kararın alınması lazım. Ancak sağlık emekçileri hayatlarını kaybetmeye devam ederken bu kuruldan tüm emekçilerin beklediği karar halen çıkmadı. O yüzden bir an önce adım atılarak gerekenlerin yapılabilmesini Cumhurbaşkanlığı makamından talep ettik.”