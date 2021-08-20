Sağlık çalışanlarına hakaret edip, sopayla saldırdı

Türk Tabipleri Birliği (TTB), sağlık merkezinde bulunan 112 personellerine dışarıdan hakaret ve tehditler savurarak elindeki sopayla camı kırmaya çalışan bir hasta yakının videosunu paylaştı.

SOZCU.COM.TR

Türk Tabipleri Birliği (TTB), sosyal medya hesabından sağlık çalışanlarına hakaret ve tehditler savuran bir hasta yakınının videosunu paylaştı. Videoda sağlık merkezinde bulunan 112 personellerine dışarıdaki bir hasta yakınının hakaret ve tehditler savurarak elindeki sopayı camı kırmaya çalıştığı, o sırada sağlık çalışanlarının korku yaşadığı kameraya yansıyor.

TTB o görüntüleri, “Amasya ve Edremit’te sağlık emekçilerine dönük saldırıları kınıyor, arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Saldırganlarla ilgili sürecin takipçisi olacağız. Sağlıkta şiddetin önlenmesi için acilen etkili yasalar çıkarılmalıdır.” notuyla paylaştı.

İlginizi Çekebilir Diş ağrısına ambulans gelmeyince acile taşla saldırdı