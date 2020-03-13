Sağlık çalışanlarından 24 saat açık kreş talebi

ANTALYA (AA) – Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Genel Başkanı Semih Durmuş, hastanelerin içinde 24 saat esaslı açık kalacak bir kreşin sağlık çalışanlarının memnuniyeti daha da artıracağını bildirdi.

Antalya'da düzenlenen Sağlık Çalışanları Kongresi'ne katılan Durmuş, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının büyük bir özveriyle görev yaptığını ifade etti.

İş yükü en ağır sektörlerin başında gelen sağlıkta, çalışanların en büyük problemlerinden birinin çocuklarını bırakabilecekleri bir yer sorunu olduğuna değinen Durmuş, bunun hastanelerin içinde 24 saat esaslı açık kalacak kreşle çözülebileceğini kaydetti.

Sağlık çalışanlarının büyük çoğunluğunun karı ve koca çalıştıklarını ve eş zamanlı nöbetlerinin de olduğunu belirten Durmuş, "Özellikle şehir hastanelerinde içerisinde 10 binlerce kişinin çalışmış olduğu bir mekanda sağlık çalışanlarının çocuklarını bırakabilecekleri 24 saat esaslı bir kreş sisteminin olması onları çok büyük ölçüde rahatlatacaktır. Bu uygulama hayata geçirilirse sağlık çalışanlarının memnuniyeti de olumlu yönde daha da artacaktır." diye konuştu.

Durmuş, sağlık çalışanlarının daha iyi şartlarda görev yapmaları, ekonomik, sosyal ve özlük haklarının iyileştirilmesi için çalışmalar yürüttüklerini de sözlerine ekledi.