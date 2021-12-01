Sağlık çalışanlarından Bakan Koca’ya tepki: Ayrım yapılması bizi üzdü

Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın bugün yaptığı “Doktor arkadaşlarımızın ek göstergelerinde yapılacak değişiklikle maaşlarında iyileştirme yapılacak” şeklindeki açıklamasına tepki gösterdi.

Mustafa SARIİPEK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın bugün doktorlara verdiği müjde ile doktorların ek göstergelerinde yapılacak değişiklikle maaşlarında iyileştirme olacağı haberine sevindiklerini belirten Ahmet Doğruyol şunları söyledi:

“Elbette bu sevindirici bir haberdir. Ancak Sayın Sağlık Bakanımız sağlık hizmetlerinin bir ekip işi olduğunu bilmez mi ki? Yapılacak bir iyileştirmede İşin mutfağında olan hemşiresinden ebesine, teknisyeninden memuruna tüm sağlık çalışanlarının yapılacak iyileştirmeden faydalanması gerekir. Sağlık Bakanımızın sağlık çalışanlarımız arasında ayrım yapması çalışanlarımızı üzmüştür. Zaten ek ödeme dağıtımında çok büyük adaletsizliklerin olduğu ortadayken birde maaşlarda büyük farklılıkların olmasının iş huzurunu iş barışını bozması muhtemeldir. Eğer yapılacak bir düzenleme varsa tüm sağlık çalışanlarımıza yapılmalıdır.”

İlginizi Çekebilir Bakan Fahrettin Koca’dan zam açıklaması