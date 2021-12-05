Sağlık çalışanlarından Bakan’a çağrı: Koca bir sağlık ekibi ayrıştırıldı

Eskişehir Sağlık Çalışanları Derneği, sağlıkçılar arasındaki ekonomik ayrımcılığa tepki gösterdi. Sağlık Çalışanları Derneği Eskişehir Şube Başkanı Nurcan Öcal, sağlık çalışanlarının maaşlarına en az 2000 TL seyyanen zam, ek ödemelerin emekliliğe yansıtılmasını, verilen 3600 ek gösterge sözünün tutulmasını istedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın hekimlerin maaşlarına zam yapılacağı yönündeki açıklamalarının ardından sağlık çalışanları arasında huzursuzluk yaşanmaya başladı. Sağlık çalışanları, Bakan Koca’dan sağlık çalışanları arasında ayrıştırma yapmamasını istedi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MESLEKİ ONURLARI ZEDELENDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın hekimlere verilmesi düşünülen 2500 ila 5000 TL zam açıklaması neticesinde koca bir sağlık ekibinin yine ayrıştırıldığını ifade eden Sağlık çalışanları Derneği Eskişehir Şube Başkanı Nurcan Öcal, “Koca bir ekibin diğer üyelerinin unutulması ile hezimete dönmüş, sağlık çalışanlarının mesleki onurları zedelenmiştir. Enflasyon karşısında eriyen maaş, ağır vergi yükü, personel sayısındaki yetersizlik sebebiyle hastalık halinde dahi işe devam etmek zorunda olma, yapılan liyakatsiz seçimler sonucu yaşanan mobingler ve daha niceleri de çabası. Tüm sağlık çalışanlarının enflasyon ve zamlarla yoksulluk sınırının altında kaldığı, alınan zamların vergilere yenik düştüğü, evlerini geçindirmekte zorluk çektiği aşikardır. Mesleğini severek, onuruyla yapan biz sağlık çalışanları bu yüklerin altında artık ezilmek istemiyoruz” dedi.

BİZİ AYIRMAYIN, AYRIŞTIRMAYIN

İş barışını bozan her türlü durumun mesleklerini karşı karşıya getirmekten öteye geçmeyeceğini belirten Öcal, sağlık çalışanlarının birbirinin yerine konulamayacak parçalarla bağlı, güçlü bir ekip olduklarını söyledi. Öcal, “Lütfen bizi ayırmayın ayrıştırmayın. Bölünürsen yok olursun, birleşirsen çok olursun. Bizim şimdi birleşme zamanımız. Ekip bölünürse içsel çatışma ve manevi kayıplar yaşanır. Kimse bir diğerinin işini tam olarak yapamaz ve sağlıkta işler hasta aleyhine istenmeyen sonuçlar doğurur. Can emanet alınarak yapılan bir iş hiçbir maddi değerle ölçülemez. Hekimlere yapılan sözde iyileştirmenin geri alınması hepimizi ziyadesiyle üzmüştür. Birlik ruhu içinde tüm sağlık çalışanlarının hak ettiği ücret ve özlük haklarının verilmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.

BIÇAK KEMİĞE DAYANMIŞTIR

Sağlıkla ilgili sendikaların iş bırakma eylem kararı aldığını ve sağlıkçıların hangi işi nasıl ne zaman bırakabileceğini ifade eden Öcal şöyle konuştu:

“Hiçbir sağlık personeli yoğun bakımda, acil servislerde, ameliyat başında hiçbir hastasını bırakıp gidemez, gitmez. Bu güne kadar yaşanan onca haksızlığa rağmen böyle bir karar alınmamıştır. Fakat artık bıçak kemiğe dayanmıştır. Lütfen sağlık personelini vicdanı ile muhasebe yapmak zorunda bırakmayın. Sağlık çalışanları; maaşlarına en az 2000 TL seyyanen zam, ek ödemelerin emekliliğe yansıtılmasını, verilen 3600 ek gösterge sözünün tutulmasını, vergi oranlarının sabitlenmesini, sözleşmeli sağlık personelinin kadroya geçirilmesini, bozulan iş barışının bir an önce sağlanmasını ve mesleki itibarlarının iadesini, kısacası tüm sağlık çalışanlarını kapsayan eşit hak ve özlük haklarını istemektedir. Bu konuda sağlık bakanlığının yapmış olduğu açıklama sonrası hekimler ve diğer sağlık çalışanları karşı karşıya getirilmiş olup bu vahim durumun ivedilikle düzeltilmesini temenni ediyoruz.”