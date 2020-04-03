Sağlık çalışanlarından “Evinizde kalın, birlikte başaracağız” paylaşımı

İSTANBUL (AA) – Tuzla Devlet Hastanesi çalışanları, çektikleri videoyla salgınla mücadelede sosyal izolasyonun önemine dikkati çekerek, "Evinizde kalın, birlikte başaracağız." çağrısı yaptı.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından "Kısa bir süreliğine ayrı düşsek de biliyoruz bir gün buluşacağız" ifadesiyle paylaşılan videoda, salgının tüm dünya için bir tehdit oluşturduğu aktarılarak, salgının önüne geçmek için evden ayrılmama vurgusu yapıldı.

Tuzla Devlet Hastanesi personelinin yer aldığı videoda, sağlık çalışanlarının şu ifadelerine yer verildi:

"- Dünya büyük bir salgının ortasında. Biz burada hastanelerde işimizin başındayız. Siz de evde kalın. Son yüzyılın en büyük krizini birlikte atlatalım.

– Bu bir komplo değil, tatbikat değil, Evinizde kalmazsanız daha çok hayat kaybedeceğiz.

– Lütfen bize yardım edin, evde kalın. Ziyarete gitmeyin, ziyaretçi kabul etmeyin.

– Eğer biz sağlıklı kalamazsak hastaları kurtaramayız. Evde kalın, yayılmayı birlikte durduralım.

– Günlerdir evime gitmedim. Evime gidip kızıma sarılabilmem için lütfen önerilere uyun.

– Salgın genç, yaşlı herkesi etkiliyor. 'Bana bulaşmaz' demeyin. Sosyal mesafenizi koruyun, evde kalın.

– Bugün evde kalırsak, yarınlara umutla uyanacağız. Evde kalın."