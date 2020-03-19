Sağlık çalışanlarından halka Corona virüsü çağrısı!

Türkiye’deki Corona virüsü salgını nedeniyle sağlık çalışanlarından halka önemli bir çağrı daha geldi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Eşrefpaşa Hastanesi Fizik Tedavi ekibi, Corona virüsü ile mücadelede 3E kuralı içeren bir video çekti. Sağlık çalışanları videoda halka şöyle seslendi; “Elini yıka, Evde kal, Ertele…”

“BİZİM İÇİN EVDE KAL”

İzmir’de dikkat çeken bir diğer video da S.B.Ü. Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerahhisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanlarından geldi.

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan videoda sağlık çalışanları halka, “Biz sizin için buradayız. Sen de bizim için evinde kal” çağrısında bulundu.

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