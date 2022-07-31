Sağlık çalışanlarını darbettiği iddiasıyla gözaltına alındı

Şanlıurfa’da, Harran Devlet Hastanesinde sıra nedeniyle çıkan tartışmada sağlık çalışanı Süleyman Cengiz ve hemşire Hayriye Oruç’u darbettiği ileri sürülen hasta yakını Abdulkadir A., gözaltına alındı.

Olay, Harran Devlet Hastanesi Acil Servisinde meydana geldi. İddiaya göre, ambulansla hastaneye getirilen bir hastanın tetkiklerinin yapılması için sisteme sıra girişinin yapılmasını isteyen hemşire Hayriye Oruça, hasta yakınları tepki gösterdi.

YUMRUKLU KAVGA ÇIKTI

Hemşire ile hasta yakınları arasında çıkan tartışmaya sağlık çalışanı Süleyman Cengiz’in de araya girmesi üzerine büyüyen tartışma yumruklu kavgaya dönüştü.

Hasta yakınlarının saldırısına uğrayarak yüzünden darbedilen sağlık çalışanı Cengizin şikayetçi olması üzerine pasta yakını Abdulkadir A., hastane polisi tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor. (DHA)

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