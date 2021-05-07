Sağlık camiasından sosyal medyada ‘COVID-19 aşıları nerede?’ sorusu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya hesabından ‘128 milyar dolar nerede?’ sorusu ile başlattığı akımın bir benzerini de sağlıkçılar “Covid-19 aşıları nerede?” sorusuyla başlattı.

“COVID-19 AŞILARI NEREDE?”

Bursa Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Alpaslan Türkkan, sosyal medya hesabından Türk Tabipleri Birliği (TTB) Covid-19 İzleme Kurulu Üyesi, Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Kayıhan Pala’yı etiketleyerek “Covid-19 aşıları nerede?” diye sordu. Pala da, Gazi Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol’u etiketledi, “Sevgili @esenol Hocam, soruyorlar ben yanıtını bulamadım, COVİD-19 aşısı olmak isteyen çok sayıda yurttaşımız var, siz biliyor musunuz aşı nerede ?” ifadelerini kullandı.

“BEN YANITINI BULAMADIM SİZ BİLİYOR MUSUNUZ”

Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol’da “Sevgili @osmanelbekhocam soruyorlar ben yanıtını bulamadım #COVID19 aşısı olmak isteyen çok sayıda yurttaşımız var, siz biliyor musunuz? Aşılar nerede” diyerek, Türk Tabipleri Birliği (TTB) İzleme Kurulu Üyesi Doç. Dr. Osman Elbek’e sordu.

“AŞI OLMAK İSTEYEN ÇOK SAYIDA YURTTAŞIMIZ VAR”

Elbek ise “Sevgili @ciyavuz hocam soruyorlar ben yanıtını bulamadım #COVID19 aşısı olmak isteyen çok sayıda yurttaşımız var, siz biliyor musunuz? Aşı nerede” diyerek, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cavit Işık Yavuz’u etiketledi.

“TURİSTLER HEPİMİZİ GÖRSÜN”

Yavuz da “Sevgili @alpaslanturkkan hocam soruyorlar ben yanıtını bulamadım #COVID19 aşısı olmak isteyen çok sayıda yurttaşımız var, siz biliyor musunuz? #AşıNerede Ayrıca #tursitlerhepimizigörsün” ifadelerini kullandı.

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