Sağlık emekçileri yarın iş bırakma eylemi yapacak

Sağlık çalışanları ve sosyal hizmet emekçilerinin tamamı için insanca yaşayacak ücret, insanca yaşayacak çalışma koşulları isteyen Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) üyeleri yarın iş bırakma eylemi yapacak. SES Eskişehir Şube Başkanı Birtürk Özkavak, acil, yoğun bakım, çocuk acil ve yoğun bakımı, onkoloji, diyaliz servislerinin dışında iş bırakılacağını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın hekimlerin maaşlarına zam yapılacağı yönündeki açıklamalarının ardından sağlık emekçileri 6 Aralık Pazartesi günü ülke genelinde iş bırakma kararı aldı.

SİYASİ İKTİDAR AKLIMIZLA ALAY EDİYOR

Son bir haftada yapılan açıklamalar ve sonrasındaki gelişmeler sonucu sağlık emekçilerinin kırıldığını ve mutsuz olduklarını ifade eden SES Eskişehir Şube Başkanı Birtürk Özkavak, “Siyasi iktidar aklımızla alay edercesine bir gün ek ödemeleri artıracağını söylerken ertesi gün geri çekmekte, çalışanları ayırmakta, algı oyunlarıyla sanki emekçilerinin gelirlerini artırmış gibi görünmek istemektedir. Kaşıkla verdiğini kepçeyle geri almaktadır. Biz öteden beri Sağlık Ve Sosyal Hizmet Emekçilerinin tümünün hak ettikleri ücreti almasını savunuyor ve mücadele ediyoruz. Bunu savunmaya da devam edeceğiz. Artık algı oyunlarından bıktık. İş bırakıyoruz; çünkü tüm halkımızın eşit ücretsiz nitelikli sağlık hakkı almasını istiyoruz. Halkımızın ihtiyacı olan ilaçlara ulaşabilmesini eczaneye gidip elinin boş dönmesini istemiyoruz. Tüm yurttaşlarımızın eşit, ulaşılabilir, nitelikli sosyal hizmete ulaşmasını istiyoruz. Halkımızın randevu almak için bile günlerce beklemesini istemiyoruz. Temel tüketim mallarının artık ulaşılamaz hale gelmesini istemiyoruz” dedi.

6 ARALIK GÜNÜ TÜM ÜLKEDE İŞ BIRAKIYORUZ

6 Aralık Pazartesi günü tüm ülkede iş bırakacaklarını ifade eden Özkavak, açıklamasında sağlık çalışanlarının taleplerini sıraladı:

* Sahada iş barışını bozan, performans sistemi kaldırılarak bütün ödemeler tek kalemde yapılmasını, ayrımsız ASM (Aile Sağlığı Merkezi) emekçilerine, tıp fakültesi çalışanlarına, aile ve sosyal hizmetler çalışanlarına ve diğer tüm sağlık hizmet sınıflarına ek zam verilerek mağduriyetler giderilmelidir.

* Sabit ücretlerimize gerçek enflasyon oranında ek zam verilerek yoksulluk sınırının üzerine çıkarılmalı.

* 4-B süresiz sözleşmeli ve 3+1 sözleşmeli çalışan arkadaşlarımız kadroya alınmalı.

* Hastanelerde bütün sağlık emekçilerinin çocuklarını güvenle bırakabileceği kreşler açılmalı.

* Ek Gösterge seçim vaadi olmaktan çıkarılıp 3600’den başlayarak kademeli olarak 7200’e kadar tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerine uygulanmalı.

* Vergi dilimi soygununa son verilerek asgari ücretten vergi alınmayıp, bunun üstündeki gelirimizin yüzde 10’a sabitlenmeli.

* Gıda, elektrik, doğalgaz gibi zorunlu temel ihtiyaç kalemlerine yapılan zamların geri alınmasını dolaylı vergilerin kaldırılmasını istiyoruz.

* Sağlık bir ekip işidir,bu ruhun ve iş barışının bozulmamasını istiyoruz.

* Ağır koşullarda çalışan sosyal hizmet emekçilerinin iş barışını bozan ücret politikasından vazgeçilmesini eşit adil bir yaklaşımla özlük haklarının düzeltilmesini istiyoruz.

* Tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin insanca yaşamasını istiyoruz.

HALKIMIZIN DESTEK OLACAĞINI BİLİYORUZ

6 Aralık 2021 Pazartesi günü yapılacak iş bırakma eyleminde halkın kendilerine destek olacağını ve sağlık emekçilerini canı gönülden destekleyeceklerine inandığını sözlerine ekleyen Özkavak, yarın çalışacak olan sağlık çalışanları ile ilgili de şöyle konuştu:

“Acil, yoğun bakım, çocuk acil ve yoğun bakımı, onkoloji, diyaliz servislerinin dışında iş bırakılacaktır. Ülkemizde yaşanan salgın nedeni ile salgın veya salgın şüphesi ile sağlık kurum ve kuruluşlarına yapılacak başvurular geri çevrilmeyecek, bu gibi hasta veya hastalığından şüphe edilenlerin poliklinik ve klinik tedavilerine devam edilecektir.”