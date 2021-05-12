Sağlık Federasyonu Genel Başkanı Dinç'ten Ramazan Bayramı mesajı:

İSTANBUL (AA) – Sağlık Federasyonu Genel Başkanı Raşit Dinç, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Dinç, mesajında, sağlık ve tıp çalışanları başta olmak üzere tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ettiğini belirtti.

Dinç, şunları kaydetti:

"Dünyayı saran salgın nedeniyle eşimizden, dostumuzdan, işimizden ayrı kaldığımız zorunlu bir süreç yaşıyoruz. Bu yüzden 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'i buruk geçirdik. Belki kucaklaşamayacağız ama coşkumuz aynı olacak. Ramazan Bayramı'nın tüm İslam alemine, milletimize ve bütün insanlığa sağlık, mutluluk, huzur ve bereket getirmesini diliyorum.

Mübarek bayram günlerini, coşkuyla, sevinçle ve sevdiklerimizle beraber kutlayabileceğimiz bayramlar temenni ediyorum. Bu güzel bayramı, bugün ülkemizde huzur içerisinde yaşayabilmemizi, mukaddes değerleri uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçluyuz. Bu vesileyle aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi şükran ve minnetle anıyoruz. Aziz milletimiz, yakın çevresindeki ihtiyaç sahiplerini de gözetiyor. Bu duygu ve düşüncelerle Ramazan Bayramı'nın; ülkemiz başta olmak üzere, dünyanın her tarafından salgın ile mücadele eden insanların sağlık ve sıhhatlerine kavuşmasına, milletimizin birlik ve beraberliğinin daha da pekişmesine, insanlığın huzur, barış ve kardeşlik içerisinde yaşamasına vesile olmasını diliyor, önümüzdeki dönemde bayramlarımıza tekrar özlediğimiz haliyle kavuşma temennisiyle, tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı kutluyorum.”