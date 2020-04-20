Sağlık işçilerinin fazla mesai ücretini kestiler

DEÜ Hastanesi yönetimi, acil servis, ameliyathane ve yoğun bakım ünitelerinde görev yapan özel eğitimli sağlık işçilerinin fazla mesai ücretini vermeme kararı aldı.

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası İzmir Şubesi Başkanı Adem Sarıçoban, SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada üniversite hastanesi yönetimine tepki gösterdi. Sarıçoban, “Tüm dünyada ve ülkemizde de sağlık çalışanları salgın ile savaşırken, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, sağlık emekçilerinin kazanılmış haklarını gasp ediyor” dedi.

Hastane yönetiminin imzalanan protokole uymadığını kaydeden Sarıçoban şunları kaydetti:

*Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği, imzalanan protokolün işçilerin ücretlerini belirleyen maddesine son bir aydır riayet etmemiş, üye işçilere bu ücretlerin ödenmemesi ısrarına devam etmiştir.

*2 bin 400 lira maaş ile çalışan hasta bakıcıların emeklerine kıymet verilmiyor. Acil servis, ameliyathane, yoğun bakım ünitelerinde çalışan, pandemi ile savaşta zorlu görevleri yerine getiren sağlık işçileri moral çöküntüsü içindedir.