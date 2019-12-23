Sağlık Masası ünlü isimleri buluşturdu – Sağlık Masası Özel (21 Aralık 2019)

Sağlık Masası Özel cumartesi günü sizlere Edremit'ten sesleniyor!
Kurtuluş Vakfı Başkanı Eğitmen – Yazar Ufuk Tezemir’in “Kendine fark et” isimli kitabının lansmanı, Türk futbolunun duayen ismi Ümit Karan, Ünlü Manken Gizem Özdilli ve Türk sinemasının efsane ismi Nuri Alço'nun katılımıyla Gökhan Kalaycıoğlu'nun moderatörlüğünde gerçekleşti. Tele1'e destek olmak için:
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