Sağlık mesleki örgütleri: Pandemi sürüyor, bakanlık seyrediyor

Sağlık emek meslek örgütleri Ankara Tabip Odası’nda (ATO) bir araya gelerek, “Sağlık emek meslek örgütlerinin, bilim insanlarının tüm uyarı ve önerilerine rağmen, gereken önlemlerin alınmaması nedeniyle önlenebilir ölümlerin sayısı artıyor. Pandemi sürüyor, bakanlık seyrediyor” açıklamasıyla alınması gereken önlemler sıralandı.

Latif SANSÜR

Bilim insanlarının ve sağlıkla ilgili tüm örgütlenmelerinin “Covid-19 pandemisi bitmledi” uyarılarına bir yenisi eklendi. ATO’da bir araya gelen Ankara Aile Hekimleri Derneği, Ankara Dişhekimleri Odası, Ankara Tabip Odası, Birlik ve Dayanışma Sendikası, Devrimci Sağlık-İş Sendikası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Ankara Şubesi ile Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği temsilcileri ortak bir açıklamada “Bilim insanlarının tüm uyarı ve önerilerine rağmen, gereken önlemlerin alınmaması nedeniyle önlenebilir ölümlerin sayısı artıyor.

Bahar aylarıyla birlikte pandemi tedbirlerinin gevşetilmesi, yaz aylarındaki turizm hareketliliği ve 9 günlük bayram tatilinin de etkisiyle özellikle son bir aydır Türkiye’de Covid-19 vakaları hızla artışa geçti” denildi.

“ANKARA’DA YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANI YÜZDE 87”

Sağlık Bakanlığı‘nın maske ve mesafe uyarılarının yeterince yapılmaması, aşılama çalışmalarında gerileme, HES kodu uygulamasının sonlandırılması ve salgının bittiği anlamına gelen mesajlar verilmesinin rehavete yol açtığının altı çizildi. Açıklamada şu ana başlıklar gündeme getirildi:

“Son birkaç haftadır yapılan testlerde Covid-19 pozitifliği yüzde 50’ye kadar çıkarak -resmi verilere göre bile- 10 kat arttı. Günlük vaka sayısı binin altına düşünce maske zorunluluğunu kaldıran Bakanlık, vaka sayısı 60 bine dayanmışken herhangi bir ek önlem almayarak, adeta salgınla mücadele etmeyi bıraktı.

Kronik hastalara ilaçlarını eczanelerden reçetesiz almaları için verilen raporların da Haziran ayı itibarıyla bitmesiyle pek çok hastanın reçete yazdırmak için Aile Sağlığı Merkezlerine gitmesi, vaka sayısının arttığı bu dönemde, özellikle 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların bulaş riskini artırıyor. Sağlığa erişim sorunu ve yoksulluk gün geçtikçe büyüyor. Yine artan vakalar nedeniyle hastanelerden poliklinik randevusu alınamıyor. Ankara’da kamu hastanelerinde bin 550 bin 600 aralığında erişkin yoğun bakım yatağında yoğun bakım doluluk oranı yüzde 87’nin üstündedir.”

“COVİD SERVİS VE POLİKİLİNİKLERİ TEKRAR AÇILMALI”

Gelinen aşamada uygulanması istenen öneriler ise şöyle sıralandı.

* Sağlık merkezlerine yönelik yoğunluğu azaltıcı tedbirler alınmalı, hastanelerde covid servisleri ve poliklinikleri tekrar açılmalı. Birinci basamak sağlık hizmetlerinde yoğunluğu ve riski azaltmak için raporlu ilaçlar doğrudan eczanelerden alınmalı, raporlar pandemi bitimine kadar uzatılmalı, İzolasyona alınan hastaların karantina raporları müdürlüklerce düzenlenmeli, toplum için covid bulaşı riski oluşturan hastaların sağlık kuruluşlarına rapor talebiyle başvuruları engellenmeli,

* Kapalı ortamlarda ve kalabalık olan açık ortamlarda maske kullanımına devam edilmeli. Toplu taşıma, AVM, hastane gibi kapalı ortamlarda ücretsiz maske dağıtımı sağlanmalı. HES kodu uygulaması tekrar başlatılmalı, etkin filyasyon ve izolasyon uygulanmalı ve aşı kampanyalarıyla aşılamaya hız verilmeli, hatırlatma dozları etkili aşılarla yapılmalı.

“KAMU HASTANELERİNİN KAPATILMASINDAN VAZGEÇİLMELİ”

*Eylül ayında açılacak olan okullara yönelik tedbirler gecikmeden uygulanmalı, 5-11 yaş grubu aşılama programına dahil edilmeli.

Sağlık alt yapısı güçlendirilmeli, sağlık hizmeti sunumuna engel teşkil eden yetersiz sağlık emekçisi istihdamı sorunu çözülmeli, sağlık emekçisi sayısı arttırılmalı, sağlık hizmetlerin niteliğini etkileyen ve sağlık emekçilerinin motivasyonuna zarar veren başta şiddet ve özlük hakları olmak üzere sorunlarımız çözülmeli. Ankara’da açılacak olan Etlik Şehir Hastanesi için 5 kamu hastanesinin kapatılması planlanıyor. Bu durum, sağlığa erişimi daha da zorlaştıracağından, kamu hastanelerinin kapatılmasından vazgeçilmelidir.

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