Sağlık-Sen hesapladı! Sağlık personeli ne kadar ek ödeme alacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü sürecinde sağlık personeline yapılacak ek ödemelerin 3 aylık zaman diliminde tavan oranında olacağını açıkladı. Sağlık Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, ödemeler hakkında Sozcu.com.tr’ye açıklamalarda bulundu. Personele yapılacak ödemelerin bir çok etkene göre farklılık gösterebileceğini belirten Durmuş,

kendilerinin hesapladıkları şu rakamları paylaştı:

İŞTE ÜÇ AYLIK SÜRE İÇİNDE ALINACAK MAKSİMUM ÖDEME TUTARI



Uzman hekim: 13.000 TL’ye kadar

Pratisyen hekim: 8.500 TL’ye kadar

Lisans mezunu hemşire, ebe, sağlık memuru: 1000-2.100 TL arasında

Birinci basamak sağlık müdürlüğü çalışanları: 1000-2.100 TL arasında

Genel idare hizmetleri sınıfında çalışanlar: 500-600 TL arasında

Ödemelerin hastanelerin gelirine bağlı kalmaksızın bakanlık tarafından yapılacağını söyleyen Durmuş’un açıklamaları şu şekilde;

NET BİR RAKAM SÖYLEMEK ZOR

Net bir rakam söylemek zor. Her bir branşın yarı tavanları var. Bu döner sermaye demiş olduğumuz ücret çok değişkenlik gösteren bir ücret. Kişilerin hastanede çalıştığı birime, servise göre değişkenlik gösterir. Kişinin çalışmış olduğu yıla göre değişkenlik gösterir. Kadro derecesine göre değişkenlik gösterir. Eğitim, mezuniyet durumuna göre değişkenlik gösterir. Her birinin ayrı ayrı çarpanları vardır.

*Diyelim ki bir hemşire dediğinde, her bir hemşire aynı ücreti almaz burada. Pratisyen hekim dediğimizde, her bir pratisyen hekim aynı ücreti almaz burada. Değişkenlik gösterir. Biz diyoruz ki uzman hekim 13 bine kadar alır. Pratisyen hekim 8 bin 500’e kadar alabilir. Bunun altında olur, bir iki tık üstünde olur. Bir hemşire için 2100 liraya kadar alabilir diyoruz.