Sağlık-Sen'in “Kasım Ayı Sağlıkta Şiddet Raporu” açıklandı

ANKARA (AA) – Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikasının (Sağlık-Sen) bu yılın kasım ayında yaşanan sağlıkta şiddet olaylarına ilişkin raporunda, 31 sağlık çalışanının şiddete maruz kaldığı bildirildi.

Sendikanın hazırladığı Kasım Ayı Sağlıkta Şiddet Raporu'nda, sağlıkta şiddetin bir toplum sorunu olduğu belirtildi.

Sağlıkta şiddete karşı mücadelenin, birlikte yapılması gerektiğinin altı çizilen raporda, toplumun bilincinde değişiklik olmadığı sürece de şiddetin bir toplum sorunu olarak varlığını sürdüreceği ifade edildi.

Kamuoyuna yansıyan olaylar baz alınarak hazırlanan raporda, şu bilgiler yer aldı:

"Kasım ayına baktığımızda 16 şiddet olayında 27 saldırganın 31 sağlık çalışanını mağdur ettiğini görüyoruz. Bunlar içinde en trajik olanı, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesinde yaşanan olaydır, sağlık çalışanları kendilerini kapı arkasına barikat oluşturarak koruma yoluna gitmişlerdir. Her ay bir benzerine rastladığımız bu korunma yönteminin, sağlık çalışanları arasında, şiddetten korunma pratiğine dönüştüğünü görüyoruz. 16 vakanın 11'i hem sözlü hem fiili, 4'ü sözlü, 1'i ise taciz olarak gerçekleşmiştir. Olayları gerçekleştirenlere baktığımızda; 6'sı hastalardan, 4'ü hasta yakınlarından, 6'sı ise kendini bilmez kimselerden oluşuyor. Saldırganlara yönelik adli işlemlere baktığımızda ise yine vahim bir tabloyla karşılaşıyoruz. Yaşanan olaylarda 11 saldırgan ifadeleri alınıp serbest bırakılmış, 10'u hakkında hiçbir işlem yapılmamış, 6 saldırgan ise tutuklanmıştır."

Kasım ayındaki şiddet olaylarının 9'unun hastanelerde, 6'sının saha çalışmalarında, birinin ise aile sağlığı merkezinde meydana geldiği aktarılan raporda, 16 olayda şiddete maruz kalanlardan 5'inin doktor, 6'sının filyasyon ekibi çalışanı, 4'ünün hemşire, birinin güvenlik görevlisi ve 15'inin de farklı alanlarda görev yapan sağlık çalışanı olduğu bildirildi.

Mahkemelerin, kasım ayı süresince önceki dönemlerde yaşanan şiddet olaylarına yönelik örnek kararlara imza attığı belirtilen raporda, geçen yıl aile sağlığı merkezindeki doktora "siz çok terbiyesiz ve saygısız doktorsunuz" şeklinde hitap eden hasta ve hasta yakınına 6 bin 80 lira, Kahramanmaraş'ta doktora istediği ilacı yazmadığı için hakaret ve tehditte bulunan hasta yakınına da 5 bin 660 lira ceza verildiği kaydedildi.

Kasım ayı şiddet raporunu değerlendiren Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, "Gün geçmiyor ki bir sağlık çalışanımızın darp edildiğini, hakarete maruz kaldığını duymayalım. Şiddet artık hastane koridorlarını aşmış durumda. Sahada görev yapan sağlık çalışanlarımız saldırılara maruz kalıyor, canlarına kastediliyor. Olayın vahametini ortaya koymak için bu raporu aylardır çıkartıyoruz. Hazırladığımız raporları kamuoyuyla paylaşıyor, duyarlılık oluşturmaya çalışıyoruz. Ne yazık ki olayların şekli, yeri ve faili değişse de sonucu değişmiyor. Sağlık çalışanlarına şiddetin önüne bir türlü geçilemiyor. Şiddetin önüne geçmek için kalıcı politikalar ortaya konmalı. Şiddet kimsenin yanına kar kalmamalı. Toplumsal duyarlılık artırılmalıdır. Bu noktada kimse sorumluluk almaktan korkmamalıdır." ifadelerini kullandı.