Sağlık sistemi alarm veriyor

CHP’li Gamze Akkuş İlgezdi, raporunu yazdı… Birçok ilde, kadın doğum, onkoloji, genel cerrahi, kulak burun boğaz, iç hastalıkları uzmanı yok. Ameliyatlar da yapılamıyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, “Sağlık Sisteminde Alarm” başlıklı raporunu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na sundu. İlgezdi “Ağrı’da kadın doğum uzmanı bile yok. Birçok il ve ilçede çocuk doktoru yetersiz. AKP iktidarında canın kıymeti yok” dedi. İlgezdi’nin raporundan bazı başlıklar şöyle: Bursa‘da Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğretim üyelerinden biri raporlu, diğeri de istifa ettiği için çocuk onkoloji kliniği geçici çözümlerle yönetilmeye çalışılıyor. Burdur Devlet Hastanesi’nde anjiyo ünitesi olmadığı için kalp krizi şikâyetiyle hastaneye başvuranlara dilaltı hapı verilip, Isparta’ya sevk ediyor. Hastalar yolda vefat ediyor.

HİÇ HEKİM GELMEDİ

Çanakkale Devlet Hastanesi’nde çocuk kardiyoloji bölümü yok. Gelibolu Devlet Hastanesi’nde kadın hastalıkları, kardiyoloji, nöroloji, göğüs hastalıkları doktorları olmadığı için bölümler hizmet veremiyor. Ezine Devlet Hastanesi’nde de KBB doktoru yok. İstanbul Gaziosmanpaşa Araştırma Hastanesi’nde endokrin, Gaziosmanpaşa Fizik Tedavi Hastanesi’nde romatoloji bölümü kapandı. Okmeydanı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde tüm ortodonti uzmanları istifa etti. Kars’a onkoloji bölümü kurulduğundan beri hiç hekim gelmedi. Nöroloji, göğüs cerrahisi, enfeksiyon hastalıkları, çocuk cerrahisi gibi pek çok bölümde öğretim görevlisi yok. 3 milyon 200 bine mal olan suda doğum ünitesi doktor olmadığından kullanılamıyor.