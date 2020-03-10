Sağlık Teknolojileri Liderler Zirvesi İstanbul’da gerçekleşti

Swissotel The Bosphorus’da düzenlenen zirvede, Düzenleme Kurulu adına açılış konuşmasını yapan Göksenin Aydın, “Bu Zirve, sağlık teknolojilerinde vizyon geliştirilmesi ve bir araya gelerek ortak akıl oluşturulması için önemli bir platform haline geldi” dedi.

Mobil sağlık teknolojileri alanında Türkiye’nin en kapsamlı zirvesi olan 2. HTLS’de, giyilebilir sağlık teknolojileri, yapay zekâ ve sağlıkta uygulanan mobil teknolojiler, kronik hastalıklarda Big Data, IoT teknolojileri gibi pek çok konu, düzenlenen oturumlarda her yönüyle tartışıldı.

GÖKSENİN AYDIN: ÖNEMLİ BİR PLATFORMA DÖNÜŞTÜ

MarlinPlus Sağlık ve Teknoloji’nin Kurucu Başkanı Göksenin Aydın, açılışta Zirve Düzenleme Kurulu adına yaptığı konuşmada, sektöründe teknolojiye olan yatırımların ve ilginin giderek arttığına dikkat çekti.

Göksenin Aydın, konuşmasında şunları söyledi:

“Zirvenin en önemli gerçekleşme nedeni bilgi paylaşımı. Bu zirvenin, sağlık ve teknoloji endüstrisinin üreticilerinin olduğu ve yaptıklarını aktardıkları bir zirve olmasını amaçladık.

Son yıllarda sıkça duyduğumuz ‘mobil sağlık teknolojileri’, mobil cihazlar aracılığıyla kronik hastalıklar da dahil olmak üzere medikal ölçümlerinin sağlık personeline düzenli aktarımı yapılarak daha etkin bir şekilde takibini sağlamayı içeriyor. Ayrıca sağlıklı bireyin ise iyi olma halinin sürdürülebilirliğini sağlamamıza imkan tanıyor.

Zirvede, ana konu olarak belirlenen “Mobil Sağlık Teknolojileri / Diyabet” başlığı altında, bu alanda geliştirilen teknolojiler, medikal ölçüm cihazları ile entegre çalışan sistemler, veri aktarım cihazları ve teknolojileri, kişisel verilerin korunması ve bilgi güvenliği, IoT platform yazılımları ve sağlıktaki yeri, gelecek sağlık teknolojileri ve inovasyon konuları ele alınacak.