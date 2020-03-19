Sağlık turizmine verilen araya sektörden destek geldi

İSTANBUL (AA) – Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Sağlık Komisyonu Üyesi ve Esteworld Saç Ekimi ve Plastik Cerrahi Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Servet Terziler, Sağlık Bakanlığı'nın sağlık turizmine ara verileceği yönündeki kararının son derece yerinde ve doğru olduğunu, ciddiyetle uygulayacaklarını aktardı.

Terziler, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'ye yurt dışından gelen hasta sayısının fazla olduğunu belirterek, Türkiye'nin geleceği için bu çerçevede alınan kararı doğru bulduklarını ve buna uyacaklarını bildirdi.

Tedbirleri şimdiden aldıklarını aktaran Terziler, şunları kaydetti:

"Dünyanın ve Türkiye'nin dengesini alt üst eden Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında alınan önlemler gündemdeki yerini koruyor. Sağlık Bakanlığı, virüsle mücadele kapsamında sağlık turizmine ara verileceğini açıkladı. Bakanlık yetkililerinin verdiği bilgiye göre tüm hastalıklarda olduğu gibi saç ekimi yaptırmak dahil Türkiye'ye yurt dışından hiçbir hasta getirilmeyecek. Yerinde bir karar, sonuna kadar destekliyoruz.

Bakanlığımızın Kovid-19 ile yaptığı açıklamalar son derece yerinde, olması gereken bir tedbir kararıdır. Toplum sağlığını ön plana alan bir karar. Türkiye'de şu anda bir pandeminin kontrol altına alınması çabası var. Hastalarımızın yüzde 80-90'ı yurt dışından ancak kararı saygıyla karşılıyoruz ve ciddiyetle uygulayacağımızı bildiriyoruz."

Terziler, 1 milyar dolarlık saç ekimi sektörünün 2020'de 500 milyon dolara ineceğini ancak hiçbir verinin, halk sağlığından önemli olmadığını, her şey normale döndükten sonra bu rakamların üstüne çıkılacağını kaydetti.