Sağlık Uzmanı: “Floyd Kalp Hastalığından Öldü” 

Geçen yıl Mayıs ayında polis tarafından gözaltına alınırken hayatını kaybeden siyah Amerikalı George Floyd’un ölümüne neden olmakla suçlanan beyaz polis Derek Chauvin’in yargılandığı davada savunmanın çağırdığı yeni bir sağlık uzmanı tanıklık yaptı.

Uzman, George Floyd’un gözaltında ölümüne kalp hastalığının neden olduğu görüşünü dile getirdi.

Adli tıp patoloğu Doktor David Fowler polis aracından çıkan egzoz dumanının da Floyd’un ölümünde payı olduğu görüşünü bildirdi. Zanlı Chauvin, gözaltı işlemi sırasında boynuna dizini koyarak Floyd’un dakikalarca bu şekilde hareketsiz kalmasına neden olmuştu.

Hala çapraz sorgu altında olan Fowler, bir savcının Floyd’un kalbinin durduğu anda derhal ilk yardım müdahalesi alması gerektiği konusundaysa hemfikir oldu.

Chauvin’in cinayet ve kasıtsız adam öldürme suçları karşısındaki savunması Floyd’un ölüm nedeninin yeniden sorgulanmasını sağlamaya odaklanıyor. Hennepin ilçesi adli tıp müdürü Dr. Andrew Baker geçen yıl Floyd’un ölümünün cinayet sonucu olduğu kararını açıklamıştı.

Chauvin’in en önemli tanıklarından olan Fowler ise Baker’ın vardığı bazı sonuçları tartışmaya açtı. Fowler jüriye ölüm nedeninin cinayet olabileceğini ancak kendisinin hüküm verme yetkisi olsaydı “kararsız” hükmüne varacağını bildirdi.

Chauvin gözaltına almakta olduğu Floyd’u boynuna dizini dayamış, elleri kelepçeli şekilde dokuz dakika hareketsiz bırakmıştı. Floyd dokuz dakikanın sonunda hayatını kaybetmişti.

Fowler, Floyd’un ölümünün kalbinin ani kardiyak aritmi olarak bilinen hızlı atması sonucu olduğunu söyledi.

Fowler bu durumun polisin müdahalesi sırasında Floyd’un aterosklerotik ve hipertansif kalp hastalığı sonucu yaşanmış olabileceğini bildirdi. Kan damarlarının daralması ve yüksek tansiyondan kaynaklanan kalp hastalığı tıp dilinde bu şekilde adlandırılıyor.

Fowler, Floyd’un polis aracına bindirilmek istenmesi sırasında yaşanana arbedenin ani aritmiye neden olmuş olabileceğini bildirdi.

Fowler Floyd’un kanında bulunan fentanil ve metamfetaminin yakındaki polis aracının egzoz dumanından kaynaklanmış olabileceğini de kaydetti.

Chauvin’in ve diğer polis memurlarının neden egzoz dumanından zehirlenmediği sorulduğundaysa Fowler diğer memurların başlarının egzoz borusuna yakın olmadığını ve daha genç olduklarını kaydetti. Olayın yaşandığı 2020 yılının Mayıs ayında Chauvin 44, Floyd ise 46 yaşındaydı.

Jüri daha önce Minnesota başsavcısının ofisi tarafından tanık olarak çağrılan sağlık uzmanlarının ifadelerini de dinlemişti. Bu ifadelerde Floyd’un yüksek tansiyonu ve hafif kalp büyümesinin olduğu belirtilmiş, opioid ağrıkesici kullandığı kaydedilmiş, ancak bunlar ölüm sebebi olarak gösterilmemişti.

Bu uzmanlar Floyd’un ölüm nedeninin polisin müdahalesi sırasında yeterli oksijen alamaması olduğu konusunda hemfikir olmuştu.

Chauvin’in avukatının “Floyd’un ölümünü cinayet olarak mı değerlendirirdiniz?” sorusu karşısında Fowler, “Karbon monoksit genellikle kaza olarak değerlendirilir, ancak birisi onu orada tutuyordu, bu durumu cinayet seviyesine taşıyabilir” yanıtını verdi.

Sorgulamanın sonunda Fowler yetkisi olsaydı bu davada kararını “tespit edilemedi” şeklinde vereceğini söyledi.