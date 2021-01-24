Sağlıkçılara bir kuru alkış

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, özlük haklarının iyileştirilmesi için seslerini duyurmaya çalışan sağlık çalışanlarının gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

İktidarın pandemi sürecinde “Sağlık çalışanları için balkonlardan moral alkışı” istediğini anımsatan İlgezdi, “Aradan 10 ay geçti. Sağlıkçılara verilen sözler tutulmadı. 356 sağlık emekçisi can verdi. Geride sadece kuru bir alkış kaldı” dedi.

İlgezdi, şöyle devam etti: “Türkiye’deki çarpık sosyal güvenlik sistemi nedeniyle sağlık sektöründe çalışan bir kişinin meslek hastalığına yakalanması neredeyse imkansız hale getirildi. Geçtiğimiz 7 senede tüm iş kollarında meslek hastalığına yakalanan kişi sayısı 4 bin 775. Bunlardan sadece 18’i sağlık çalışanı. Meslek hastalığı konusunda illiyet bağı (hukuki sonuç) aranıyor. Sağlık çalışanları ölüyor, ama mevzuat onları hasta olarak kabul etmiyor. Dünyada meslek hastalıklarının kapsamı genişletilirken bizde tersi oluyor. Sağlık çalışanına eziyet ediliyor.”