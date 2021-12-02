Sağlıkçılardan bakan Koca’ya tepki: İş bırakıyorlar

Eskişehir’de hükümet yanlısı olarak bilinen Sağlık-Sen ve Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) üyeleri ayrı ayrı Yunusemre Devlet Hastanesi’nde yaptıkları eylemle, sağlıkçılar arasındaki ekonomik ayrımcılığa tepki gösterdi. Sağlık Sen üyeleri Türkiye genelinde 7 ve 9 Aralık tarihleri arasında iş bırakma eylemi yapacağını açıkladı.

Kemal ATLAN

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın hekimlerin maaşlarına zam yapılacağı yönündeki açıklamalarının ardından sağlık çalışanları kendi maaşlarında iyileştirilmenin gündeme gelmemesine tepki gösterdi. Eskişehir’de de sağlık çalışanları yaptıkları eylemlerle bakan Koca’ya tepkilerini dile getirdi.

SAĞLIK SİSTEMİNİ UÇURUMDAN YUVARLAYACAK BİR KARAR

Eskişehir’de hükümet yanlısı olarak bilinen Sağlık-Sen üyeleri ile SES üyeleri Yunusemre Devlet Hastanesi önünde ayrı ayrı eylem yaptı. Eylemler arasında 15 dakikalık fark olmasına rağmen talepler ve tepkiler aynıydı. Sağlık-Sen üyeleri, sağlıkçılar arasında yapılan ekonomik ayrımcılığa tepki gösterdi. Eyleme katılanlar, ‘Ayçiçek yağı kadar zam istiyoruz’, ‘Hepimiz döner sermaye mağduruyuz’, ‘Lütuf değil maaşta adalet istiyoruz’ şeklinde pankar açtı.

Sağlık-Sen Eskişehir Şube Başkanı Hüseyin Köksal, şunları söyledi:

“Sayın Sağlık Bakanı, iyi güzel, hekim arkadaşlarımız alsın, hatta çok daha fazlasını hak ediyorlar, alsınlar. Peki ya geride kalan yüzbinlerce sağlık çalışanı. Onların suçu, günahı ne? Bu ayrımcılıkla sağlık hizmetlerine köstek olduğunuzun farkında mısınız? Bugün burada Sağlık Bakanlığı tarafından ve TBMM geçen sözde sağlık çalışanları esasında hekimlerimize yapılan düzenleme hakkında tutumuzu bildirmek üzere bulunmaktayız.

Uzman ve pratisyen hekimlere yapılacak olan 5000 ve 2500 liralık zammı yerinde buluyoruz ve destekliyoruz. Hekimlerimiz Avrupa da ki meslektaşlarına göre 10 kat fazla çalışıp 10’da bir kazanıyor. Bu sebeple verilen kararı destekliyoruz. Ancak Türkiye’de Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde yaklaşık 1 milyon sağlık çalışanı görev yapıyor. Bu 1 milyonun içinde hemşire de var, doktor da var, sağlık teknikeri de var, şoför de var, temizlik görevlisi de var.

Yani bir ‘ordu’da olması gereken insan gücünün tamamı ülkemizin sağlık ordusunda fedakârca görev yapıyor. Bu konuda sağlık sistemini bitirecek, çalışma barışını yok edecek her türlü kararın karşısında olduğumuzu, sistemin bütün emekçilerinin mutlu olmasını sağlayacak şekilde çalışanlarımızın yanlarında olacağımızın bilinmesini isteriz.

Sağlık Bakanlığı sağlık sistemini uçurumdan aşağıya yuvarlayacak bir karar alıyor. Hekimlerimizin ücretlerinde iyileştirmelerin yapılması elbette elzemdir. Ancak bu iyileştirmelerden hekimlerin dışındaki Sağlık çalışanlarının faydalanmaması kabul edilecek bir durum değildir.”

2 GÜN İŞ BIRAKACAKLAR

Sağlık-Sen genel merkezi tarafından alınan karar ile sağlıkçılar tepkilerini göstermek amacıyla Türkiye genelinde 2 gün iş bırakacak. Sağlık çalışanların haklarını savunmak için alındığı belirtilen karar doğrultusunda Sağlık Sen üyeleri Türkiye genelinde 7 Aralık Salı ve 9 Aralık Perşembe günü iş bırakma eylemi yapacak. Sağlık Sen üyeleri ayrıca 9 Aralık Perşembe günü sağlık Bakanlığı önünde basın açıklaması da yaparak tepkilerini ve taleplerini dile getirecekler.

SAĞLIK EKİP İŞİDİR

Sağlık-Sen’in açıklamasından 15 dakika sonra yine Yunusemre Devlet Hastanesi’nde SES yaptığı eylemle bakan Koca’ya tepki gösterdi. Eyleme katılanlar ‘Sağlık ekip işidir. Herkes için insanca yaşayacak ücret istiyoruz’ yazılı pankart açarak, ‘Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz’, ‘Sağlık ekip işidir’, ‘Herkese ek zam istiyoruz’ şeklinde slogan attı.

Sağlığın ekip işi olduğunu belirten SES Eskişehir Şube Eş Başkanı Umut Özge Yılmaz şöyle konuştu:

“Yıllardır tüm sağlık emekçileri için 3600-7200 arası ek gösterge talep etmekteyiz. Bakanın açıklamasında ek gösterge düzenlemesinin sadece hekimler ve hemşireler için yapılacağı bilgisi paylaşıldı. Ayrıca yoksulluk sınırının çok altında, açlık sınırınınsa biraz üzerinde maaş alan sağlık emekçilerinden sadece hekimlere yönelik maaş artışı ifade edildi.

Yıllardır yürüttüğümüz mücadele sonucu elde edilen bu kazanım yetersizdir. Hekimlere uygulanacağı ifade edilen maaş artışları; mevcut ekonomik kriz, hayat pahalılığı içinde mesleğin niteliği ve iş riski hesaplandığında yetersizdir. Buna rağmen yürütülen mücadelenin ve talebin görülmesi açısından bir başlangıçtır.

Sağlık Bakanının kaçırdığı bir nokta var. Sağlık ekip işidir. Bir düzenleme yapılacaksa ekibin her bireyi için adil bir şekilde yapılmalıdır. Ekip arasında derin uçurumlar yaratacak düzenlemeler yapılmamalıdır. İş barışını bozan bu tarz ayrımcı düzenlemeler sağlık alanındaki sorunları çözmek bir yana, daha da derinleştirmektedir.

Buradan Sağlık Bakanı’na, hükümete ve TBMM’de grubu bulunan tüm siyasi partilere sesleniyoruz. Tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin emekliliğe yansıyacak temel ücretleri yoksulluk sınırı üzerine çıkarılsın. Yıllardır sözü verilen ek gösterge 3600’den başlayarak kademeli olarak 7200’e kadar tüm sağlık emekçilerine uygulansın. Sağlık Bakanı’nın açıklamasında yer alan hekimlere yönelik maaş artışı ayrım gözetilmeksizin tüm sağlık emekçileri için uygulansın.”

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