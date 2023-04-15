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15 Nisan 2023
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Sağlıkçılardan kan bağışı kampanyası

Alaturka Online
Alaturka Online

Genel Sağlık-İş’in ‘Kan bağışı’ kampanyası çerçevesinde ilk kan bağışını Genel Başkan Derya Uğur ve MYK üyeleri yaptı.

Derya Uğur, “Kızılay’ın kan stoklarının kritik seviyenin altına düşmesi sebebiyle ameliyatlar yapılamaz noktaya geldi. Sağlık çalışanları olarak bu durumu kabullenmemiz mümkün değil. Liyakatsiz yöneticileri ve kadroları kurumu her ne kadar itibarsızlaştırsa da Kızılay ulusal bir değerimizdir” dedi. Uğur, şunları söyledi:

*Türkiye’de ulusal kan sağlayıcı, temin edici tek kurum Kızılay’dır. Yönetimler geçici, kurumlar bakidir. Liyakatsiz yöneticilerin yanlışlarının bedelini kan bekleyen hastalar ödememelidir.

*Bu çerçevede “kan vermek hayat kurtarır” bilinciyle Genel Sağlık-İş olarak kan bağışı kampanyası başlattık.

*Kampanya çerçevesinde ilk kan bağışını ise Genel Sağlık-İş Merkez Yönetim Kurulu olarak bizler verdik.

*İnanıyorum ki, gönüllülerimiz sayesinde kan bulunamadığı için hiç kimsenin tedavisi gecikmeyecek.

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