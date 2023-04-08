Sağlıkta 5 dakika yerine 5×5 sistemine geçeceğiz

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hatipoğlu sağlık politikasını SÖZCÜ’ye anlattı:

Devlet hastaneleri yapıldı ama randevu alabilmek öyle kolay değil. Randevu aldınız. Örneğin ultrason çekimi için tam 1,5 yıl sonraya gün veriliyor. Randevu alabilen de 5 dakika içinde muayene olması gerektiği için rahatsızlığını bile anlatamıyor. Doktorunuz, sağlık personeliniz mutsuz. Özlük haklarının yetersizliğinden değil, itibarsızlaştırıldıkları için batı ülkelerine gidiyorlar. Geçen yıl bin 400 doktor ülkemizden ayrıldı. Koşullarda bir değişiklik olmazsa iki bin 300 doktorun gitmesi bekleniyor.

Millet İttifakı’nı oluşturan 6 siyasi parti, sağlık hizmetlerinde farklı bir yol izleyecek. DEVA Partisi Sağlık Politikaları Başkanı Aysun Hatipoğlu, batı ülkelerindeki uygulamaları da araştırdı, çok sayıda meslek örgütü, sivil toplum kuruluşu, sağlık politikaları uzmanlarıyla aylar süren görüşmeler sonucu “Sağlık Eylem Planı”nı hazırladı.

SAĞLIĞIN DURUMU VAHİM

Büyük hastane binaları yapmak yerine, ulaşımı daha kolay 300-400 yataklı hastaneler açılmasından yana olduklarını belirten Hatipoğlu, “Devlet hastanelerinde sağlığa ulaşamayan vatandaşlarımız zorunlu olarak özel hastanelere gidiyor. Yani sağlık ücretsiz olmaktan tamamen çıkmış durumda” diyor.

“5 dakikalık değil, 5×5 sağlık hizmeti” sunmak için yola çıktıklarını belirten Aysun Hatipoğlu, ülkemizde sağlığın içine düşürüldüğü durumu şöyle anlattı:

“Sağlık politikalarında ve karar verme süreçlerindeki eksiklikler ve kaynakların etkin dağıtılamaması nedeniyle sağlığa erişimde önemli sorunlar başladı. Pek çok politika kağıt üzerinde kaldı. Yakalanan başarılar sürdürülebilir olmadı. Bugün Türkiye’de sağlığın pek çok alanında ciddi sorunlar ile karşı karşıyayız. Aylar süren randevu bekleme süreleri, beş dakikaya sıkışmış muayeneler, yapılamayan ameliyatlar, bulunamayan ilaçlar, istifa eden hekimler, beyin göçü, sağlıkta şiddet, şehir hastanelerinin durumu, tıp eğitimindeki aksaklıklar derken, ülkemizin gündemine her gün pek çok problemli konu giriyor.”

Aysun Hatipoğlu, Ankara temsilcimiz Saygı Öztürk’ün sorularına yanıt verdi…

KORUYUCU ÖNLEMLER

Koruyucu sağlık hizmetlerini merkezine alan sağlık yönetim modeli öngördüklerini, bunun için “Öncelikle halkı hastalıklardan koruyan, hasta olana ise en kaliteli tedaviyi sağlayan, bunu yaparken de sağlık çalışanlarının hakkını gözeten, herkes için erişilebilir ve adil bir sağlık sistemi yaratmak” istediklerini kaydeden Aysun Hatipoğlu, “Amacımız ‘Beş dakikalık muayeneye’ sıkışmış sağlık sistemini 5×5 yaklaşımı ile yeniden inşa etmek. Böylece ‘sağlık hizmetini alanın da, sunanın da mutlu olduğu’ bir Türkiye yaratmak” dedi.

Sistemin yükü sağlık çalışanlarının omuzunda

İktidarın, bugüne kadar sağlığa erişimi hekime ve ilaca erişim olarak tarif ettiğini, sistemin başarısını muayene ve reçete sayısıyla ölçtüğünü, niteliği gözardı eden yaklaşımı nedeniyle sağlık hizmetlerinin kalitesi sürekli olarak düştüğünü kaydeden Hatipoğlu, açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Türkiye’de hekim başına düşen hasta sayısı 498 iken, OECD ortalaması 341’dir. Benzer şekilde, hemşire başına düşen kişi sayısı 413 iken, OECD ortalaması 102’dir. Bu dengesizliğin sonucu olarak ülkemizde hekimler hastalarına beş dakikadan fazla süre ayıramamaktadır. Oysa Dünya Sağlık Örgütünün muayene süresi için koyduğu standart asgari 20 dakikadır. Bugün sağlık sisteminde, ‘tedaviye erişim’ zannettiğimiz kavram aslında hasta yığılmasıdır. Halkımız tanı ve tedavi ihtiyaçları için doğru sağlık kuruluşuna, doğru zamanda yönlendirilememekte, hasta yeterli seviyede sağlık hizmeti alamamaktadır. Sistemin yükü ‘ucuz işgücü’ haline getirilen sağlık çalışanlarının omuzlarına yüklenmektedir.”