Sağlıkta şiddeti önleyecek 66 öneri kağıt üstünde kaldı

17 vekilin 9 yıl önce 7 ay süren araştırmasının raporu çıktı. Meclis Araştırma Komisyonu’nun önerileri hayata geçirilseydi şiddet bitecek ve hekim göçü olmayacaktı.

Başak KAYA

TBMM‘de tam 9 yıl önce tüm partilerin oy birliği ile “Sağlıkta Şiddetin Önlenmesi” konusunda Meclis Araştırması yapıldı. 10’u AKP’li 17 milletvekilinden oluşan komisyon rapor hazırladı. AKP ve Sağlık Bakanlığı ise raporda sıralanan önerileri hayata geçirmedi. “Siyasetçiler, sağlık çalışanlarının verdiği hizmetin vazgeçilmezliğini vurgulayan söylemler geliştirmeli, sağlık çalışanlarıyla ilgili sözlerini dikkatle seçmelidir” önerisinin tersine, Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Giderlerse gitsinler” dedi. Konya’da kardiyoloji uzmanı Ekrem Karakaya cinayetinin ardından eylem yapan doktorlar da, iktidar sözcüleri tarafından hedef tahtasına oturtuldu.

RAPOR MECLİS’TE

TBMM’de 19 Haziran 2012’de bütün partilerin oy birliği ile Sağlık çalışanlarına şiddet konusunda Meclis araştırma önergesi kabul edildi. 17 kişilik komisyon kuruldu, 10 AKP, 4 CHP 2 MHP 1 HDP Milletvekili yer aldı. Komisyon başkanlığına AKP Adana Milletvekili ve halen Ankara Üniversitesi Rektörü olan Necdet Ünüvar seçildi. Komisyon 7 ay çalıştı 14 Ocak 2013’de 292 sayfalık rapor hazırlayıp TBMM’ye verdi, rapor Meclis Genel Kurulu’nda görüşüldü. Ancak rapordaki 66 öneri yerine getirilmedi.

SİSTEM ÇÖKTÜ

Komisyon üyesi CHP Tekirdağ milletvekili Candan Yüceer, SÖZCÜ’ye yaptığı değerlendirmede, “Önerilerin hiç biri yerine getirilmediği gibi ‘Sorun var’ diyen sağlık emekçisi ötekileştirildi. Sistem çökmüş durumda. Sağlık hizmetlerine ulaşım süreci ayları, yılları buluyor. Bu da gerilimi arttırıyor. Çözüm üretmek yerine ‘Ben yaptım oldu’ mantığı işliyor. Ama sağlık bunu kaldırmıyor, infiale, kaosa sebep oluyor. İktidarın düzeltmek gibi bir samimiyeti yok. Sistem alarm veriyor” dedi.

İŞTE DİKKAT ÇEKEN 14 ÖNERİ: Şiddeti önlemek hedeflenmiş

1 – Sağlık çalışanına psikolojik veya fiziksel şiddet uygulanmasının önlenmesi için gereken her türlü hukuki ve idari tedbir eksiksiz olarak alınmalıdır.

2 – Tüm toplumun, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet karşısında, söz ve eylem birliği içinde olması gereklidir.

3 – Kamu/özel sektör ayrımı yapılmaksızın tüm sağlık kurumlarında standart bir şiddet yönetimi politikası oluşturulup, uygulanmalıdır.

4 – Şiddet ile karşılaşan sağlık çalışanına hukuki, tıbbi ve sosyal destek sağlanmalıdır.

5 – Sağlık kurumlarında risk değerlendirmesi yapılarak, şiddet riskinin fazla olduğu alanlarda güvenlik önlemleri artırılmalıdır.

6 – Sağlık personelinin dengesiz dağılımı ve sayısal yetersizliği giderilmeli, hastalara ayrılan süre artırılmalıdır.

7 – Sağlık çalışanlarının mesai ve nöbet saatleri yeniden düzenlenmeli, uzun çalışma sürelerinden vazgeçilmelidir.

8 – Performans uygulamasının çalışma barışını ve ekip anlayışını bozduğu yönündeki eleştiriler dikkate alınmalı ve performans sistemi bu yönüyle yeniden gözden geçirilmelidir.

9 – Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın sağlık hizmetlerinin işleyişine yansıyan bölümleri halka tam olarak anlatılmalı, şiddetin nedenleri arasında sayılan hastaların ve toplumun beklenti düzeyini yükseltecek yanlış bilgilendirmeler yapılmamalıdır.

10 – Yetkililer sağlık çalışanlarıyla ilgili söylemlerini dikkatle seçmelidir.

11- Acil servislerde ve acil hizmet sunumunda bu alanda uzmanlaşmış personelin görev almasına ve bu alanlarda deneyime önem verilmesine dikkat edilmelidir.

12 – Tüm sağlık birimlerinde şiddet konusunda uyarıcı bilgiler içeren panolar bulundurulmalıdır.

13 – Sağlık kurum ve kuruluşlarında “Hasta Hakları Birimleri” ve “Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Kurulları”nın birlikte yer alacağı Sağlık İletişim Merkezleri (SİM) kurulmalıdır. SİM’ler hem hasta ve yakınlarına hem de sağlık çalışanlarına hizmet vermelidir.

14 – Sağlık çalışanının tehdit altında olduğu durumlarda; sağlık çalışanı ve ailesinin korunmasına yönelik düzenlemeler getirilmelidir.