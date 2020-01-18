Sagopa Kajmer ifadeye çağrıldı, savcılık dosyayı RTÜK’e gönderdi

Sagopa Kajmer adıyla tanınan ünlü rapçi Yunus Özyavuz, sosyal medya platformu Youtube’da yayınlanan ‘Toz Taneleri’ isimli şarkısının klibinde sigara içerek insanları özendirdiği gerekçesiyle bir vatandaşın ihbarı üzerine başlatılan soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na ifade verdi. Sagopa Kajmer, savcılığa verdiği ifadesinde Youtube şirketi ile anlaşmalı olduğunu belirterek, onların denetiminden geçen kliplerin yayınlandığını ve suç işlemediklerini belirtti.

RTÜK’E GÖNDERİLDİ

Dosyayı inceleyen savcılık, Türk Ceza Yasaları anlamında suça vücut vermeyen klip hakkında incelemeye yetkili makamın Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) olduğunu kaydederek, Kajmer hakkında soruşturma yapılmasına yer olmadığına hükmetti. Kararda, 4207 Sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun’un ilgili maddesinde, “Televizyonda yayınlanan programlarda, filmlerde, dizilerde, müzik kliplerinde, reklam ve tanıtım filmlerinde, sinema ve tiyatrolarda gösterilen eserlerde tütün ürünlerinin kullanılması ve görüntülerine yer verilmesi ya da internet, topluma açık olan sosyal medya veya benzeri ortamlarda ticari gaye ile veya reklam amacıyla tütün ürünlerinin kullanılması ve görüntülerine yer verilmesi yasaktır” dediği belirtilerek, tütün ürünlerinin kullanımının yasaklandığı ifade edildi.

Soruşturma yapılmaya yer olmadığına ilişkin kararda yer alan aynı kanunun ilgili başka maddesinde ise “Yasağın görsel yayın yoluyla ihlal edilmesi halinde, yasağa aykırı yayın yapan medya hizmet sağlayıcı kuruluşa ihlalin ağırlığı ve yayının ortamı ve alanı göz önünde bulundurularak, ihlalin tespit edildiği aydan bir önceki aydaki brüt ticari iletişim gelirinin yüzde birinden üçüne kadar idari para cezası verilir. İdari para cezası miktarı, on bin Türk lirasından az olamaz. Bu cezaya karar vermeye Radyo ve Televizyon Üst Kurulu yetkilidir” dediği kaydedildi.

Kararın ardından gereğinin yapılması için dosyanın bir örneğinin Radyo Televizyon Üst Kurulu’na (RTÜK) gönderildiği öğrenildi.(İHA)